В степи Одесчины возвращаются дикие животные — кто именно

Куланы в степях Одесской области. Фото: Александр Бронсков

На территорию Буджацких степей возвращают диких животных, которые когда-то проживали в Европе. Так, выпуск куланов в природу Одесчины является частью программы по возрождению природы.



Об этом сообщила организация Rewilding Danube Delta на своей странице в соцсети.

Животные в Буджацкой степи

После оккупации Биосферного заповедника "Аскания-Нова" и косы Бирючий остров нет других территорий для пополнения стада. Именно поэтому было принято решение выпустить куланов в степь в Одесской области.

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"В рамках наших усилий по возрождению диких животных мы восстанавливаем эту территорию, которая когда-то процветала в европейских степях. Недавно мы выпустили в дикую степь группу куланов, отметив едва ли не единственное дикое стадо куланов в Европе" , — говорится в сообщении.

Несколько лет назад в Буджацкую степь вернулись крупные травоядные животные: дикие куланы, европейские лани, сурки степные, хомяки обычные. Их присутствие имеет решающее значение для восстановления природы. Животные улучшают состояние степной экосистемы и уменьшают риск лесных пожаров.

Безопасность животных

Сначала все животные проходят акклиматизацию на большой огражденной территории, которая также служит питомником диких животных. Так, например, куланы успешно перенесли зимний сезон, как в вольере, так и на свободе. Весь молодняк выжил, и стадо выглядит здоровым, спокойным и довольным, когда пасется на свежей весенней траве.

"В вольере также преуспевают европейские поля. Часть стада планируем в этом году выпустить на свободу. Некоторые ослицы и лани, кажется, беременны, поэтому жизнь в степи продолжает преуспевать" , — говорится в сообщении.

Животный мир Одесчины

Напомним, что Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Первые птицы-разведчики появились несколько недель назад, а теперь в нацпарке находится большая стая.

Также мы писали, что в Нацпарке в Одесской области уже несколько недель продолжается уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.