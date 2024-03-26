У Нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіла велика зграя рожевих фламінго

Зграя рожевих фламінго. Фото: mircea.bezergheanu

Національний природний парк "Тузлівські лимани" заполонили рожеві фламінго. Перші птахи-розвідники з'явилися тиждень тому, а сьогодні, 26 березня, у нацпарку перебуває велика зграя.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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За словами еколога, рожеві фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят і доля їх невідома. У нацпарку "Тузлівські лимани" вони великою зграєю з'явилися у 2021 році і досі продовжують повертатися з вирію.

"Це великій успіх —"Тузлівські" фламінго під час війни вивели 192 пташенят. До речі, серед дорослих були птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії", — зазначив Іван Русєв.

Що відомо про рожевих фламінго

Рожевий фламінго в Україні — рідкісний вид, адже гніздовий ареал цих птахів охоплює Африку, південь Європи й Азії. Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Живиться на мілководді дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, а також водоростями та насінням деяких рослин. Наявність у живленні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів.

Події у "Тузлівських лиманах"

Нагадаємо, що у Тузлівських лиманах вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

Також ми писали, що попри штормову погоду, у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, почалась міграція різних видів дрібних птахів. В основному це представники горобцеподібних.

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше за історію установи помітили сову-сипуху. Цей птах є найвідомішим представником совоподібних.