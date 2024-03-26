Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіла велика зграя рожевих фламінго arrow

У Нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіла велика зграя рожевих фламінго

26 березня 2024 19:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіла велика зграя рожевих фламінго
Зграя рожевих фламінго. Фото: mircea.bezergheanu
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Національний природний парк "Тузлівські лимани" заполонили рожеві фламінго. Перші птахи-розвідники з'явилися тиждень тому, а сьогодні, 26 березня, у нацпарку перебуває велика зграя. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

Фламінго у Нацпарку

За словами еколога, рожеві фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят і доля їх невідома. У нацпарку "Тузлівські лимани" вони великою зграєю з'явилися у 2021 році і досі продовжують повертатися з вирію. 

"Це великій успіх —"Тузлівські"  фламінго під час війни вивели 192 пташенят. До речі, серед дорослих були птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії", — зазначив Іван Русєв.

Що відомо про рожевих фламінго

Рожевий фламінго в Україні — рідкісний вид, адже гніздовий ареал цих птахів охоплює Африку, південь Європи й Азії. Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Живиться на мілководді дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, а також водоростями та насінням деяких рослин. Наявність у живленні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів.

Події у "Тузлівських лиманах"

Нагадаємо, що у Тузлівських лиманах вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

Також ми писали, що попри штормову погоду, у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, почалась міграція різних видів дрібних птахів. В основному це представники горобцеподібних. 

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше за історію установи помітили сову-сипуху. Цей птах є найвідомішим представником совоподібних.

Одеса
тварини
птиці
парки
Новини Одеси
екологія
заповідник

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК