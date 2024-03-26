Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Нацпарк "Тузловские лиманы" прилетела большая стая розовых фламинго arrow

В Нацпарк "Тузловские лиманы" прилетела большая стая розовых фламинго

26 марта 2024 19:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Нацпарк "Тузловские лиманы" прилетела большая стая розовых фламинго
Стая розовых фламинго. Фото: mircea.bezergheanu
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Первые птицы-разведчики появились неделю назад, а сегодня, 26 марта, в нацпарке находится большая стая.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

Читайте также:

Фламинго в Нацпарке

По словам эколога, розовые фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3 птенцов и судьба их неизвестна. В нацпарке "Тузловские лиманы" они большой стаей появились в 2021 году и до сих пор продолжают возвращаться из теплых краев.

"Это большой успех —"Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенцов. Кстати, среди взрослых были птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании", — отметил Иван Русев.

Что известно о розовых фламинго

Розовый фламинго в Украине — редкий вид, ведь гнездовой ареал этих птиц охватывает Африку, юг Европы и Азии. Фламинго населяет обширные озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье мелкими ракообразными моллюсками, личинками мух, а также водорослями и семенами некоторых растений. Наличие в питании ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц.

События в "Тузловских лиманах"

Напомним, что в Тузловских лиманах уже несколько недель идет уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.

Также мы писали, что, несмотря на штормовую погоду, в нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области началась миграция различных видов мелких птиц. В основном это представители воробцевидных.

Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые за историю учреждения заметили сову-сыпуху. Эта птица является самым известным представителем совевидных.

Одесса
животные
птицы
парки
Новости Одессы
экология
заповедник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК