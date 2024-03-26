В Нацпарк "Тузловские лиманы" прилетела большая стая розовых фламинго

Стая розовых фламинго. Фото: mircea.bezergheanu

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" заполонили розовые фламинго. Первые птицы-разведчики появились неделю назад, а сегодня, 26 марта, в нацпарке находится большая стая.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Фламинго в Нацпарке

По словам эколога, розовые фламинго впервые в Украине пытались сформировать колонию в Херсонской области на озере Чурюк неподалеку от Крыма, но вывели всего 3 птенцов и судьба их неизвестна. В нацпарке "Тузловские лиманы" они большой стаей появились в 2021 году и до сих пор продолжают возвращаться из теплых краев.

"Это большой успех —"Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенцов. Кстати, среди взрослых были птицы с цветными кольцами из Франции, Турции и Испании", — отметил Иван Русев.

Что известно о розовых фламинго

Розовый фламинго в Украине — редкий вид, ведь гнездовой ареал этих птиц охватывает Африку, юг Европы и Азии. Фламинго населяет обширные озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье мелкими ракообразными моллюсками, личинками мух, а также водорослями и семенами некоторых растений. Наличие в питании ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц.

События в "Тузловских лиманах"

Напомним, что в Тузловских лиманах уже несколько недель идет уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.

Также мы писали, что, несмотря на штормовую погоду, в нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области началась миграция различных видов мелких птиц. В основном это представители воробцевидных.

Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые за историю учреждения заметили сову-сыпуху. Эта птица является самым известным представителем совевидных.