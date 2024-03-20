До Тузлівських лиманів прилетіли перші рожеві "розвідники"

Рожеві фламінго. Фото: Freepik

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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Фламінго на Тузлівських лиманах

Як повідомляє еколог, вже за час повномасштабної війни 570 дорослих фламінго вирішили прожити та вивести малят на Тузлівських лиманах. В кінці червня 2023 року вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку — на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.

"Працівникам нацпарку та його друзям вдалося провести захід по кільцюванню пташенят. В цьому нам допомогли Українське товариство охорони птахів та Український Центр кільцювання птахів. Це великій успіх — "Тузлівські" фламінго під час війни вивели 192 пташенят", — заначив Іван Русєв.

Що відомо про рожевих фламінго

Рожевий фламінго в Україні — рідкісний вид, адже гніздовий ареал цих птахів охоплює Африку, південь Європи й Азії. Фламінго населяє великі озера з солоною водою, морські лагуни і лимани. Живиться на мілководді дрібними ракоподібними, молюсками, личинками мух, а також водоростями та насінням деяких рослин. Наявність у живленні ракоподібних і червоних водоростей забезпечує рожеве забарвлення птахів.

Події у Нацпарку

Нагадаємо, що у Тузлівських лиманах вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

Також ми писали, що попри штормову погоду, у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, почалась міграція різних видів дрібних птахів. В основному це представники горобцеподібних.

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