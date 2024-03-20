В Тузловские лиманы прилетели первые розовые "разведчики"

Розовый фламинго. Фото: Freepik

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" вернулись из теплых краев розовые фламинго. Ранее они уже сформировали колонию и во время войны в Нацпарке появилось около 200 новых птенцов.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

Читайте также:

Фламинго на Тузловских лиманах

Как сообщает эколог, уже за время полномасштабной войны 570 взрослых фламинго решили прожить и вывести малышей на Тузловских лиманах. В конце июня 2023 они загнездились в очень интересном месте нацпарка — на границе крупных Тузловских лиманов Шаганы и Алибей.

"Работникам нацпарка и его друзьям удалось провести мероприятие по кольцеванию птенцов. В этом нам помогли Украинское общество охраны птиц и Украинский Центр кольцевания птиц. Это большой успех — "Тузловские" фламинго во время войны вывели 192 птенцов", — отметил Иван Русев.

Что известно о розовых фламинго

Розовый фламинго в Украине – редкий вид, ведь гнездовой ареал этих птиц охватывает Африку, юг Европы и Азии. Фламинго населяет обширные озера с соленой водой, морские лагуны и лиманы. Питается на мелководье мелкими ракообразными моллюсками, личинками мух, а также водорослями и семенами некоторых растений. Наличие в питании ракообразных и красных водорослей обеспечивает розовую окраску птиц.

События в Нацпарке

Напомним, что в Тузловских лиманах уже несколько недель идет уникальное явление — миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.

Также мы писали, что, несмотря на штормовую погоду, в нацпарк "Тузловские лиманы" в Одесской области началась миграция различных видов мелких птиц. В основном это представители воробцевидных.

Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые за историю учреждения заметили сову-сыпуху. Эта птица является самым известным представителем совевидных.