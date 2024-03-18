На Одещині помітили червонокнижних журавлів — подробиці

Журавлі в небі. Фото:Іван Русєв

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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"Основна зграя, в якій за кількістю голосів, ймовірно було кілька сотень птахів, полетіла від материка національного природного парку в сторону лиману Шагани на північ. Через пару годин з'явилися інші журавлі красавки або степові журавлі. І ось, поступово звук курликання зникає, птахи відлетіли", — написав еколог.

Сірий журавель. Фото:Іван Русєв

Міграція сірих журавлів

За кількістю голосів Іван Русєв нарахував близько кількох сотень птахів, що полетіли від Національного природного парку в сторону лиману Шагани. Ці сірі журавлі, занесені до Червоної книги України, відіграють важливу роль у біорізноманітті та екосистемі.

Територія лиманів стала для птахів важливим зупинковим пунктом, де вони можуть відпочити та набратися сил перед найбільш небезпечною частиною своєї подорожі — перельотом через зону окупації та бойових дій. Зараз вони тримають курс до Північної Африки, але восени вони знову повернуться до України.

Інші події в нацпарку

Нагадаємо, попри штормову погоду, у нацпарк "Тузлівські лимани", що на Одещині, почалась міграція різних видів дрібних птахів. В основному це представники горобцеподібних.

Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше за історію установи помітили сову-сипуху. Цей птах є найвідомішим представником совоподібних.

Додамо, що під час обстеження бабачої колонії у Тарутинському степу, що на Одещині, спостерігачі виявили цікаве явище: тварини, які вже прокинулися, вартують біля своїх нір та риють нові домівки. Дослідники зафіксували активність принаймні 10 особин.