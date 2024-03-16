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Бабаки колонізують Тарутинський степ на Одещині — подробиці

16 березня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Бабаки колонізують Тарутинський степ на Одещині — подробиці
Бабаки в Тарутинському степу. Фото: Rewilding Ukraine
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Під час обстеження бабачої колонії у Тарутинському степу, що на Одещині, спостерігачі виявили цікаве явище: тварини, які вже прокинулися, вартують біля своїх нір та риють нові домівки. Дослідники зафіксували активність принаймні 10 особин.

Про це повідомляють на своїй сторінці в Фейсбук Rewilding Ukraine.

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"Бабаки виглядають здоровими та активними, що свідчить про те, що вони добре перезимували в степу", — розказали екологи.

Бабаки колонізують Буджацький степ на Одещині — подробиці - фото 1
Бабаки в Тарутинському степу. Фото: Rewilding Ukraine

Цікавість експертів викликало те, що поза огородженою територією степу була виявлена нова система нір, що свідчить про початок розселення бабаків в дику природу. 

"Тварини починають розселятися диким степом, що і є метою програми реінтродукції виду в регіоні", — зазначили в організації. 

Дослідники кажуть, що будуть ретельно спостерігати за новою колонією, щоб вивчити її розмір та динаміку розбудови. Також вони планують провести наступний випуск бабаків цього року, спрямовуючи зусилля на збільшення розміру та генетичного розмаїття популяції цих харизматичних гризунів у Тарутинському степу.

Бабаки колонізують Буджацький степ на Одещині — подробиці - фото 2
Бабаки в Тарутинському степу. Фото: Rewilding Ukraine

Нагадаємо, екологи перевірили, як почуваються водяні буйволи, що живуть в дельті Дунаю на острові Єрмаків. Тварини добре адаптувалися до нової домівки та знову готуються до народження малят.

Також ми писали, що дослідники перевірили, як почуваються хом’яки, що нещодавно оселилися в Тарутинському степу.  "Пухнасті" добре адаптуються до нової домівки.

Додамо, що в Тарутинському степу стає все більше вільних куланів. Минулого року там народилося аж 5 малюків.

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