Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хом’яків в Тарутинському степу готують відпустити з вольєра на волю arrow

Хом’яків в Тарутинському степу готують відпустити з вольєра на волю

4 листопада 2023 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Хом’яків в Тарутинському степу готують відпустити з вольєра на волю
Хом'як в клітці. Фото: Rewilding Ukraine
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Екологи перевірили, як себе почувають хом’яки, що нещодавно оселилися в Тарутинському степу.  "Пухнасті" добре адаптуються до нової домівки

Про це повідомляють на своїй сторінці в Фейсбук Rewilding Ukraine.

Читайте також:

"Нещодавно фахівці нашої команди разом з експертом Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Михайлом Русіним перевірили, як себе почувають хом’яки, що нещодавно оселилися в Тарутинському степу. За допомогою спеціальних пасток, які не шкодять тваринам, декількох хом’яків відловили, щоб оцінити їх стан здоров’я та розселення окремих особин по норах та сховищах в межах вольєра", — йдеться у повідомленні.

Спеціаліст перевіряє хом'яка. Фото: Rewilding Ukraine

Під час дослідження було встановлено, що тварини добре адаптуються до нової домівки. Екологи кажуть, що після зимівлі їх можна буде випустити на волю з вольєра, який зараз захищає хом’яків від хижаків та надає їм можливість звикнути до нових умов. 

Відзначимо, групу з 15 хом’яків, серед яких вісім самок і сім самців, випустили на волю тут у вересні поточного року. Це вже другий випуск програми реінтродукції цих тварин. Наприкінці минулого року відбувся перший пробний випуск родини з трьох хом’яків.

Хом'як в Тарутинському степу. Фото: Rewilding Ukraine

Нагадаємо, науковці Київського зоопарку провели випуск хом’яків в природно-етнографічному парку "Тарутинський степ". Ці гризуни народилися у столиці.

Також ми писали, що через досить теплу температуру повітря на території Одеської області досі залишаються рожеві фламінго. Птахів можна помітити у національному природному парку "Тузловські лимани".

Додамо, в Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисячі гектарів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі