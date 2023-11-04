Хом’яків в Тарутинському степу готують відпустити з вольєра на волю

Хом'як в клітці. Фото: Rewilding Ukraine

Екологи перевірили, як себе почувають хом’яки, що нещодавно оселилися в Тарутинському степу. "Пухнасті" добре адаптуються до нової домівки

Про це повідомляють на своїй сторінці в Фейсбук Rewilding Ukraine.

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"Нещодавно фахівці нашої команди разом з експертом Київський зоологічний парк загальнодержавного значення Михайлом Русіним перевірили, як себе почувають хом’яки, що нещодавно оселилися в Тарутинському степу. За допомогою спеціальних пасток, які не шкодять тваринам, декількох хом’яків відловили, щоб оцінити їх стан здоров’я та розселення окремих особин по норах та сховищах в межах вольєра", — йдеться у повідомленні.

Спеціаліст перевіряє хом'яка. Фото: Rewilding Ukraine

Під час дослідження було встановлено, що тварини добре адаптуються до нової домівки. Екологи кажуть, що після зимівлі їх можна буде випустити на волю з вольєра, який зараз захищає хом’яків від хижаків та надає їм можливість звикнути до нових умов.

Відзначимо, групу з 15 хом’яків, серед яких вісім самок і сім самців, випустили на волю тут у вересні поточного року. Це вже другий випуск програми реінтродукції цих тварин. Наприкінці минулого року відбувся перший пробний випуск родини з трьох хом’яків.

Хом'як в Тарутинському степу. Фото: Rewilding Ukraine

Нагадаємо, науковці Київського зоопарку провели випуск хом’яків в природно-етнографічному парку "Тарутинський степ". Ці гризуни народилися у столиці.

Також ми писали, що через досить теплу температуру повітря на території Одеської області досі залишаються рожеві фламінго. Птахів можна помітити у національному природному парку "Тузловські лимани".

Додамо, в Одеській області найближчим часом планують створити новий природний парк. Наразі відомо, що "Буджацькі степи" будуть розташовані у Болградському районі на площі 9,7 тисячі гектарів.