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Хомяков в Тарутинской степи готовят отпустить из вольера на свободу

4 ноября 2023 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Хомяков в Тарутинской степи готовят отпустить с вольера на свободу
Хомяк в клетке. Фото: Rewilding Ukraine
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Экологи проверили, как себя чувствуют недавно поселившиеся в Тарутинской степи хомяки. "Пушистые" хорошо адаптируются к новому дому

Об этом сообщают на своей странице в Фейсбуке Rewilding Ukraine.

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"Недавно специалисты нашей команды вместе с экспертом Киевского зоологического парка общегосударственного значения Михаилом Русиным проверили, как себя чувствуют недавно поселившиеся в Тарутинской степи хомяки. С помощью специальных ловушек, которые не вредят животным, нескольких хомяков отловили, чтобы оценить их состояние здоровья и расселение отдельных особей по норам и хранилищам в пределах вольера", — говорится в сообщении.

Специалист проверяет хомяка. Фото: Rewilding Ukraine

В ходе исследования было установлено, что животные хорошо адаптируются к новому дому. Экологи говорят, что после зимовки их можно будет выпустить из вольера, который сейчас защищает хомяков от хищников и дает им возможность привыкнуть к новым условиям.

Отметим, группу из 15 хомяков, в том числе восемь самок и семь самцов, выпустили на свободу здесь в сентябре текущего года. Это уже второй выпуск реинтродукции этих животных. В конце прошлого года состоялся первый пробный выпуск семьи из трех хомяков.

Хомяк в Тарутинской степи. Фото: Rewilding Ukraine

Напомним, ученые Киевского зоопарка провели выпуск хомяков в природно-этнографическом парке "Тарутинская степь". Эти грызуны родились в столице.

Также мы писали, что из-за достаточно теплой температуры воздуха на территории Одесской области до сих пор остаются розовые фламинго. Птиц можно увидеть в национальном природном парке "Тузловские лиманы".

Добавим, в Одесской области в ближайшее время планируется создать новый природный парк. Пока известно, что "Буджакские степи" будут расположены в Болградском районе на площади 9,7 тысячи гектаров.

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