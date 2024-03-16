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Сурки колонизируют Тарутинскую степь в Одесской области — подробности

16 марта 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Сурки колонизируют Тарутинскую степь в Одесской области — подробности
Сурки в Тарутинской степи. Фото: Rewilding Украина
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Во время обследования колонии сурков в Тарутинской степи, что в Одесской области, наблюдатели обнаружили интересное явление: уже проснувшиеся животные сторожат возле своих нор и роют новые дома. Исследователи зафиксировали активность не менее 10 особей.

Об этом сообщают на своей странице в Фейсбуке Rewilding Ukraine.

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"Сурки выглядят здоровыми и активными, что свидетельствует о том, что они хорошо перезимовали в степи", — рассказали экологи.

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Сурки в Тарутинской степи. Фото: Rewilding Украина

Интерес экспертов вызвало то, что вне огражденной территории степи была обнаружена новая система нор, свидетельствующая о начале расселения сурков в дикую природу.

"Животные начинают расселяться дикой степью, что и является целью программы реинтродукции вида в регионе", — отметили в организации.

Исследователи говорят, что будут тщательно наблюдать за новой колонией, чтобы изучить ее размер и динамику развития. Также они планируют провести следующий выпуск сурков в этом году, направляя усилия на увеличение размера и генетического разнообразия популяции этих харизматичных грызунов в Тарутинской степи.

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Сурки в Тарутинской степи. Фото: Rewilding Украина

Напомним, экологи проверили, как чувствуют себя водяные буйволы, живущие в дельте Дуная на острове Ермаков. Животные хорошо адаптировались к новому дому и снова готовятся к рождению малышей.

Также мы писали, что исследователи проверили, как чувствуют себя хомяки, недавно поселившиеся в Тарутинской степи. "Пушистые" хорошо адаптируются к новому дому.

Добавим, что в Тарутинской степи становится все больше свободных куланов. В прошлом году там родилось 5 малышей.

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