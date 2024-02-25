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Водяних буйволів у дельті Дунаю стане більше — чому

25 лютого 2024 18:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Водяних буйволів у дельті Дунаю стане більше — чому
Водяні буйволи. Фото: Rewilding Ukraine
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Екологи перевірили, як почуваються водяні буйволи, що живуть в дельті Дунаю на острові Єрмаків. Тварини добре адаптувалися до нової домівки та знову готуються до народження малят.

Про це повідомляють на своїй сторінці в Фейсбук Rewilding Ukraine.

"Дикі коні та водяні буйволи, які кілька років тому оселилися на острові для відновлення процесу природного випасання, добре перенесли холодний сезон та виглядають здоровими. Деякі кобили готуються до народження малят найближчим часом", — зазначили в організації.

Окрім цього екологи повідомили, що рівень води цього року є досить високим, найвищим за останні сім років. На внутрішніх озерах острова спостерігається активна діяльність птахів, які відпочивають та шукають їжу.

"Все живе в дельті з нетерпінням чекає на прихід весни, з її свіжою зеленню, теплом та сонцем, щоб знову розпочати цикл життя та пісню природи", — додали в організації.

Нагадаємо, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилися перші птахи, які повернулися з вирію. Екологи на луках помітили чотирьох чайок.

Також ми писали, що нещодавно, коли нацпарк "Тузлівські лимани" був покритий снігом та льодом, над відкритими частинами водойм можна було бачити молодих і дорослих птахів-велетнів. Серед них був помічений і червонокнижний орлан-білохвіст. 

Додамо, приватні підприємці та інвестори зможуть скористатися водами та узбережжям Сухого Лиману. Таким чином українське Міністерство аграрної політики прагне стимулювати розвиток вирощування молюсків та креветок на Одещині.

Одеса
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Дунай
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