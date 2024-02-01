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Мінагрополітики України дозволить орендувати одеський Сухий Лиман

1 лютого 2024 14:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мінагрополітики України дозволить орендувати одеський Сухий Лиман
Переправа через Сухий Лиман. Фото: Перший інформаційний портал Чорноморська
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Приватні підприємці та інвестори зможуть скористатися водами та узбережжям Сухого Лиману. Таким чином українське Міністерство аграрної політики прагне стимулювати розвиток вирощування молюсків та креветок на Одещині.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

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Розпорядження про майбутній аукціон для передачі частини акваторії Сухого Лиману під вирощування аквакультури видано на останньому засіданні уряду.

"Нам треба розвивати морську аквакультуру. У цьому ми опираємось на досвід країн, які є лідерами, наприклад, Норвегія та Чилі. В розпорядженні чітко визначені координати для ведення бізнесу у Сухому лимані. І ми пропонуємо підприємцям взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією", — сказав заступник міністра агрополітики Віталій Головня.

Умови оренди

Договір про оренду буде укладений на сім років, оскільки вирощування аквакультур — тривалий процес і забезпечить прибуток не раніше третього року експлуатації.

Для початку виробництва підприємець має побудувати плавучі садки, колектори для молюсків, та провести інші підготовчі роботи.

В сусідніх з Україною Румунії, Болгарії та Туреччині розвиток аквакультур вже багато років забезпечує внутрішній та зовнішній ринки і приносить великі прибутки. Також, цей напрямок сільського господарства вважається економістами та екологами більш вигідним в порівнянні зі звичайним промисловим риболовством, бо не виснажує натуральні ресурси моря.

Раніше ми розповідали про кошти, які можуть отримати приватні підприємці для розвитку садівницьких господарств на Одещині. Сума таких державних грантів становить від 140 до 400 тисяч гривень на гектар.

Також ми повідомляли про перевагу, яку надають одеські фермери вирощуванню овочевих культур

Додамо, що, попри всі намагання російських агресорів, експорт сільськогосподарської продукції з України триває.

Одеса
Норвегія
Мінагро
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