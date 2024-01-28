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Робота зернового коридору — у портах завантажуються десятки суден

28 січня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Робота зернового коридору — у портах завантажуються десятки суден
Вантажне судно SARA. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 січня, порти Великої Одеси продовжують бути в центрі уваги національної та міжнародної торгівлі, забезпечуючи експорт української продукції. У акваторії Чорного моря зараз перебуває кілька десятків суден, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 12 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Крім того, ще 8 суден прямують на вихід з портів, а на вхід поки немає кораблів.

Нагадаємо, експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся зі значними труднощами внаслідок вторгнення Росії та блокади деяких ділянок західного кордону. До початку вторгнення Україна посідала провідні позиції серед основних постачальників зерна у світі. Проте регулярні обстріли українських портів з боку Росії значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. 

Також ми писали, що соя — це одна з ключових олійних культур, що має велике значення в сільському господарстві та харчовій промисловості. Ця культура також відома своєю здатністю фіксувати азот з атмосфери, що робить її корисною для поліпшення родючості ґрунту та використання в агроекологічних системах. Експорт сої посідає важливе місце у світовій економіці.

Додамо, у 2023 році в Україні спостерігалося значне збільшення обсягів експорту — кількість експортованої продукції зросла на понад 100 тонн порівняно з 2022 роком. Найбільшим експортним товаром за обсягом стала кукурудза. Попри збільшення фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів впала на 18,7%, становлячи 35,8 мільярда доларів.

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