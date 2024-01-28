Работа зернового коридора — в портах загружаются десятки судов

Грузовое судно SARA. Фото: MarineTraffic

Сегодня, 28 января, порты Большой Одессы продолжают находиться в центре внимания национальной и международной торговли, обеспечивая экспорт украинской продукции. В акватории Черного моря сейчас находится несколько десятков судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 12 судов, еще 17 — в Черноморске, и 7 — в Южном. Кроме того, еще 8 судов следует на выход из портов, а на вход пока нет кораблей.

Напомним, экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся со значительными трудностями в результате вторжения России и блокады некоторых участков западной границы. До начала вторжения Украина занимала лидирующие позиции среди основных поставщиков зерна в мире. Однако регулярные обстрелы украинских портов со стороны России значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом.

Также мы писали, что соя – это одна из ключевых масличных культур, имеющая большое значение в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Эта культура также известна своей способностью фиксировать азот из атмосферы, что делает ее полезной для улучшения плодородия и использования в агроэкологических системах. Экспорт сои занимает важное место в мировой экономике.

Добавим, в 2023 году в Украине наблюдалось значительное увеличение объемов экспорта — количество экспортируемой продукции выросло более чем на 100 тонн по сравнению с 2022 годом. Крупнейшим экспортным товаром по объему стала кукуруза. Несмотря на увеличение физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров упала на 18,7%, составив 35,8 миллиарда долларов.