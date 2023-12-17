Фермери Одещини віддають перевагу вирощуванню овочів замість винограду

Виноградники. Фото: УНІАН

Фермери в Одеській області більше не хочуть вирощувати виноград і віддають перевагу більш швидкозріючим овочам. Річ у тому, що на врожай винограду потрібно чекати два-три роки.

Про це заявив херсонський фермер Михайло Павлівський в інтерв’ю журналу "Садівництво по-українськи".

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"Тут переважно вирощують овочі. Тут усе — в овочах, особливо багато капусти, і люди нічого не хочуть змінювати. Мовляв, час такий. Не хочуть зв’язуватись із багаторічними культурами, щоб чекати врожаю два-три роки", — зазначив він.

Ба більше, за його словами, нині вся Україна кинулася в овочі. А така тенденція може призвести до перевиробництва овочів та невизначеності на ринку.

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Нагадаємо, в Одеській області завершили збір сезонних овочів для борщового набору. Фермери регіону наголошують, що вдалося отримати більше, ніж прогнозували під час посівної. У 2023 році на Одещині засіяно овочів на площі 13, 8 тис. га. Станом на 1 листопада було зібрано майже весь врожай, що становить 233,1 тис. тонн.

Також ми писали, що в Одеській області закінчилися жнива. Станом на кінець листопада у південних регіонах аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Додамо, що Одеська область серед лідерів за кількістю посіву озимих культур. Загалом в Україні засіяли майже п'ять мільйонів тонн у п'яти регіонах.