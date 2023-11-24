На Одещині закінчилися жнива — скільки намолотили

Комбайн збирає пшеницю в полі. Фото: Мінагро

В Одеській та Миколаївській областях закінчилися жнива. Станом на кінець листопада у південних регіонах аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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За інформацією відомства, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10 237 тис. га, намолочено 55 млн 53 тис. тонн при врожайності 53,8 ц/г

Скільки вдалося намолоти

пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га, намолочено 22 478 тис. тонн, (врожайність — 47,9 ц/га);

кукурудзи обмолочено 3 млн 325 тис. га, намолочено 24 млн 878 тис. тонн, (врожайність — 74,8 ц/га);

ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено 5 909 тис. тонн, (врожайність — 39,3 ц/га);

гороху обмолочено 154,4 тис. га, намолочено 399,5 тис. тонн, (врожайність — 25,9 ц/га);

гречки обмолочено 139,7 тис. га, намолочено 207,4 тис. тонн, (врожайність — 14,8 ц/га);

проса обмолочено 79,5 тис. га, намолочено 180 тис. тонн, (врожайність — 22,6 ц/га);

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 339,9 тис. га, намолочено 1 002 тис. тонн.

Жнива-2023 в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області майже завершили збір сезонних овочів для борщового набору. Фермери регіону наголошують, що вдалося отримати більше, ніж прогнозували під час посівної.

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