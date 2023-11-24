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На Одещині закінчилися жнива — скільки намолотили

24 листопада 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині закінчилися жнива — скільки намолотили
Комбайн збирає пшеницю в полі. Фото: Мінагро
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській та Миколаївській областях закінчилися жнива. Станом на кінець листопада у південних регіонах аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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За інформацією відомства, збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 10 237 тис. га, намолочено 55 млн 53 тис. тонн при врожайності 53,8 ц/г

Скільки вдалося намолоти

  • пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га, намолочено 22 478 тис. тонн, (врожайність — 47,9 ц/га);
  • кукурудзи обмолочено 3 млн 325 тис. га, намолочено 24 млн 878 тис. тонн, (врожайність — 74,8 ц/га);
  • ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га, намолочено 5 909 тис. тонн, (врожайність — 39,3 ц/га);
  • гороху обмолочено 154,4 тис. га, намолочено 399,5 тис. тонн, (врожайність — 25,9 ц/га);
  • гречки обмолочено 139,7 тис. га, намолочено 207,4 тис. тонн, (врожайність — 14,8 ц/га);
  • проса обмолочено 79,5 тис. га, намолочено 180 тис. тонн, (врожайність — 22,6 ц/га);
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 339,9 тис. га, намолочено 1 002 тис. тонн.
Жнива-2023 в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області майже завершили збір сезонних овочів для борщового набору. Фермери регіону наголошують, що вдалося отримати більше, ніж прогнозували під час посівної.

Також ми писали, що лише за місяць Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна. Цього б вистачило, щоб рік годувати одну країну.

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