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Одещина завершила збір продуктів борщового набору

21 листопада 2023 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещина завершила збір продуктів борщового набору
Фермери збирають врожай на полі. Фото: Одеська ОДА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області майже завершили збір сезонних овочів для борщового набору. Фермери регіону наголошують, що вдалося отримати більше, ніж прогнозували під час посівної.

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА. 

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"Попри несприятливі погодні умови, зокрема відсутність дощів, в регіоні вродило достатньо продуктів, що входять до складу борщового набору, а також огірків, помідорів та баштанних культур", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Одеській області було збільшено кількість територій під посів овочів. Наразі регіон обслуговує не лише свої потреби, а й більшості України. 

Скільки вдалося зібрати

У 2023 році на Одещині засіяно овочів  на площі — 13, 8 тис. га. Станом на 1 листопада зібрано майже весь врожай, що становить 233,1 тис. тонн, зокрема:

  • картопля — 273,5 тис. тонн
  • капуста — 14,8 тис. тонн
  • огірки — 18,9 тис. тонн
  • помідори — 99,8 тис. тонн
  • цибуля — 48,1 тис. тонн
  • морква — 7,3 тис. тонн 
  • буряк столовий — 9,1 тис. тонн
  • баштанні культури — 22 тис. тонн.

Посівна кампанія — 2024

Також у департаменті зазначають, що в області триває осіння посівна кампанія. Після дощів вже почали сходити озимі культури. Загалом аграрії планують засіяти під урожай 2024 року:

  • 455 тис. га озимої пшениці. 
  • 180 тис. га озимого ячменю 
  • 150 тис. га озимого ріпаку

Станом на 20 листопада на Одещині засіяно:

  • 361 846 га озимої пшениці
  • 114 254  га озимого ячменю
  • 129 005 га озимого ріпаку
  • 4 127 га озимого гороху
  • 20 га гірчиці
  • 60 га озимого жита

Нагадаємо, станом на середину листопада до портів Великої Одеси залізницею рухається вдвічі більше вагонів з зерном, ніж до західних кордонів України. Експерти пов'язують це зі страйком польських перевізників. 

Також ми писали, що лише за місяць Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна. Цього б вистачило, щоб рік годувати одну країну.

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