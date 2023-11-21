Одещина завершила збір продуктів борщового набору
В Одеській області майже завершили збір сезонних овочів для борщового набору. Фермери регіону наголошують, що вдалося отримати більше, ніж прогнозували під час посівної.
Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.
"Попри несприятливі погодні умови, зокрема відсутність дощів, в регіоні вродило достатньо продуктів, що входять до складу борщового набору, а також огірків, помідорів та баштанних культур", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Одеській області було збільшено кількість територій під посів овочів. Наразі регіон обслуговує не лише свої потреби, а й більшості України.
Скільки вдалося зібрати
У 2023 році на Одещині засіяно овочів на площі — 13, 8 тис. га. Станом на 1 листопада зібрано майже весь врожай, що становить 233,1 тис. тонн, зокрема:
- картопля — 273,5 тис. тонн
- капуста — 14,8 тис. тонн
- огірки — 18,9 тис. тонн
- помідори — 99,8 тис. тонн
- цибуля — 48,1 тис. тонн
- морква — 7,3 тис. тонн
- буряк столовий — 9,1 тис. тонн
- баштанні культури — 22 тис. тонн.
Посівна кампанія — 2024
Також у департаменті зазначають, що в області триває осіння посівна кампанія. Після дощів вже почали сходити озимі культури. Загалом аграрії планують засіяти під урожай 2024 року:
- 455 тис. га озимої пшениці.
- 180 тис. га озимого ячменю
- 150 тис. га озимого ріпаку
Станом на 20 листопада на Одещині засіяно:
- 361 846 га озимої пшениці
- 114 254 га озимого ячменю
- 129 005 га озимого ріпаку
- 4 127 га озимого гороху
- 20 га гірчиці
- 60 га озимого жита
Нагадаємо, станом на середину листопада до портів Великої Одеси залізницею рухається вдвічі більше вагонів з зерном, ніж до західних кордонів України. Експерти пов'язують це зі страйком польських перевізників.
Також ми писали, що лише за місяць Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна. Цього б вистачило, щоб рік годувати одну країну.
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