Одесчина завершила сбор продуктов борщевого набора
В Одесской области почти завершен сбор сезонных овощей для борщевого набора. Фермеры региона отмечают, что удалось получить больше, чем прогнозировали во время посевной.
Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.
"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в частности отсутствие дождей, в регионе уродило достаточно продуктов, входящих в состав борщевого набора, а также огурцов, помидоров и бахчевых культур", — говорится в сообщении.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Одесской области было увеличено количество территорий под посев овощей. В настоящее время регион обслуживает не только свои потребности, но и большинство Украины.
Сколько удалось собрать
В 2023 году на Одесчине засеяно овощей на площади 13,8 тыс. га. По состоянию на 1 ноября собран почти весь урожай, что составляет 233,1 тыс. тонн, в том числе:
- картофеля — 273,5 тыс. тонн;
- капусты — 14,8 тыс. тонн;
- огурцов — 18,9 тыс. тонн;
- помидоров — 99,8 тыс. тонн;
- лука — 48,1 тыс. тонн;
- моркови — 7,3 тыс. тонн;
- свеклы столовой — 9,1 тыс. тонн;
- бахчевых культур — 22 тыс. тонн.
Посевная кампания — 2024
Также в департаменте отмечают, что в области идет осенняя посевная кампания. После дождей уже начали всходить озимые культуры. В целом аграрии планируют засеять под урожай 2024 года:
- 455 тыс. га озимой пшеницы;
- 180 тыс. га озимого ячменя;
- 150 тыс. га озимого рапса.
По состоянию на 20 ноября в Одесской области засеяно:
- 361 846 га озимой пшеницы;
- 114 254 га озимого ячменя;
- 129 005 га озимого рапса;
- 4 127 га озимого гороха;
- 20 га горчицы;
- 60 га озимой ржи.
Напомним, по состоянию на середину ноября в порты Большой Одессы по железной дороге движется вдвое больше вагонов с зерном, чем к западным границам Украины. Эксперты связывают это с забастовкой польских перевозчиков.
Также мы писали, что всего за месяц Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна. Этого хватило бы, чтобы год кормить одну страну.
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