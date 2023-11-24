В Одесской области закончилась жатва — сколько намолотили

Комбайн собирает пшеницу в поле. Фото: Минагро

В Одесской и Николаевской областях закончилась жатва. По состоянию на конец ноября в южных регионах аграрии намолотили 75,7 млн тонн зерновых и масличных культур.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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По информации ведомства, сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10 237 тыс. га, намолочено 55 млн 53 тыс. тонн при урожайности 53,8 ц/га.

Сколько удалось намолотить

пшеницы обмолочено 4 694,5 тыс. га, намолочено 22 478 тыс. тонн (урожайность — 47,9 ц/га);

кукурузы обмолочено 3 млн 325 тыс. га, намолочено 24 млн 878 тыс. тонн (урожайность — 74,8 ц/га);

ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га, намолочено 5 909 тыс. тонн (урожайность — 39,3 ц/га);

гороха обмолочено 154,4 тыс. га, намолочено 399,5 тыс. тонн (урожайность — 25,9 ц/га);

гречихи обмолочено 139,7 тыс. га, намолочено 207,4 тыс. тонн (урожайность — 14,8 ц/га);

проса обмолочено 79,5 тыс. га, намолочено 180 тыс. тонн (урожайность — 22,6 ц/га);

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 339,9 тыс. га, намолочено 1002 тыс. тонн.

Жатва-2023 в Украине. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области почти завершен сбор сезонных овощей для борщового набора. Фермеры региона отмечают, что удалось получить больше, чем прогнозировали во время посевной.

Также мы писали, что всего за месяц Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна. Этого хватило бы, чтобы год кормить одну страну.