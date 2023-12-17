Фермеры Одесчины предпочитают выращивать овощи вместо винограда

Виноградники. Фото: УНИАН

Фермеры в Одесской области больше не хотят выращивать виноград и предпочитают более быстросозревающие овощи. Дело в том, что урожая винограда нужно ждать два-три года.

Об этом заявил херсонский фермер Михаил Павловский в интервью журналу "Садоводство по-украински".

Читайте также:

"Здесь преимущественно выращивают овощи. Здесь все — в овощах, особенно много капусты, и люди ничего не хотят менять. Мол, время такое. Не хотят связываться с многолетними культурами, чтобы ждать урожая два-три года", — отметил он.

Более того, по его словам, сейчас вся Украина бросилась в овощи. Такая же тенденция может привести к перепроизводству овощей и неопределенности на рынке.

Больше об аграрном секторе Одесщины

Напомним, в Одесской области завершили сбор сезонных овощей для борщового набора. Фермеры региона отмечают, что удалось получить больше, чем прогнозировали во время посевной. В 2023 году на Одесчине засеяно овощей на площади 13,8 тыс. га. На 1 ноября был собран почти весь урожай, что составляет 233,1 тыс. тонн.

Также мы писали, что в Одесской области закончилась жатва. По состоянию на конец ноября в южных регионах аграрии намолотили 75,7 млн. тонн зерновых и масличных культур.

Одесская область среди лидеров по количеству посева озимых культур. Всего в Украине засеяли около пяти миллионов тонн в пяти регионах.