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Одещина — серед лідерів за посівом озимих культур

25 жовтня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещина — серед лідерів за посівом озимих культур
Комбайн працює у полі. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область серед лідерів за кількістю посіву озимих культур. Загалом в Україні засіяли майже п'ять мільйонів тонн у п'яти регіонах.

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації.

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За даними Департаменту, загалом озимих на зерно посіяно 251 тисячу гектарів, серед яких:

  • 212,7 тис. га — пшениця;
  • 38,6 тис. га — ячмінь;
  • 117,0 тис. га — ріпак.

"Незламні, працелюбні та із щирою любов’ю до рідної землі аграрії Одещини показують, що характер фермерів — непереможний. Ми сильні, ми на своїй землі. Гуртуємось, стоїмо та обов’язково переможемо!", — зазначила директорка Департаменту Алла Стоянова. 

Посівна в Україні. Фото: Мінагрополітики

Де ще посіяли озимі культури

Зазначається, що станом на кінець жовтня вже посіяно 3 849 млн га озимих зернових, у тому числі 3,456 млн га пшениці, 322 тис. га ячменю та 71 тис. га жита.

Аграрії Волині, Закарпаття, Запоріжжя, Полтавщини та Одещини повністю завершили сівбу озимини.

Жнива-2023 на Одещині

Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна. 

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.

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