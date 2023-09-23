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Аграрії на паузі: на Одещині призупинили посівну через відсутність вологи

23 вересня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині призупинили посівну
Комбайн працює у полі. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області призупинили посівну кампанію озимої пшениці. Це пов'язано з посушливою погодою та відсутністю вологи.

Про це у коментарі Суспільному повідомила директорка департаменту аграрного продовольства ОВА Алла Стоянова.

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За її словами, наразі у департаменті розглядають два сценарії посівної — позитивний та негативний у разі засухи й надалі. 

"Якщо отримуємо будь-які мінімальні опади впродовж двох тижнів, то посівна продовжиться. Якщо опадів не буде, очікувати на якісь навіть середні показники у 2024 році не доводиться", — сказала чиновниця. 

Також Стоянова каже, що близько 3% аграріїв ризикнули засіяти зерно у суху землю. Проте через посушливу погоду вже загинув озимий ріпак. Йдеться про десять тисяч гектарів.

"Одещина почала посівну кампанію найпершою. Почали сіяти озимий ріпак. В умовах недостатності вологи сходи, які отримані, є лише на полях зі зрошенням або із застосуванням вологозберігаючих технологій. На всіх інших ріпак загинув", — додала Алла Стоянова.

Жнива 2023 на Одещині

Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна. 

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.

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