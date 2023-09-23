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Аграрии на паузе: на Одесчине приостановили посевную из-за отсутствия влаги

23 сентября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области приостановили посевную
Комбайн работает в поле. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области приостановили посевную кампанию озимой пшеницы. Это связано с засушливой погодой и отсутствием влаги.

Об этом в комментарии Суспільному сообщила директор департамента аграрного продовольствия ОВА Алла Стоянова.

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По ее словам, в настоящее время в департаменте рассматривают два сценария посевной — положительный и негативный в случае засухи и дальше.

"Если получаем какие-либо минимальные осадки в течение двух недель, то посевная продолжится. Если осадков не будет, ожидать каких-то даже средних показателей в 2024 году не приходится", — сказала чиновница.

Также Стоянова говорит, что около 3% аграриев рискнули засеять зерно в сухую землю. Однако из-за засушливой погоды уже погиб озимый рапс. Речь идет о десяти тысячах гектаров.

"Одесчина начала посевную кампанию самой первой. Начали сеять озимый рапс. В условиях недостаточности влаги полученные всходы есть только на полях с орошением или с применением влагосберегающих технологий. На всех других рапс погиб", — добавила Алла Стоянова.

Жатва 2023 в Одесской области

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.

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