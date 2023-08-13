Одещина закінчила збір врожаю: скільки намолотили зерна

Збір врожаю. Фото: google

На Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Українські аграрії зібрали вже 22 мільйони 961 тисячу тонн зерна. Збір агропродукції проведено на площі 5 292 тисяч гектарів при врожайності 43,7 центнера на гектар.

Цього року пшениця показала гарний результат — аграрії обмолотили 3 830 тисяч гектарів, здобувши 46,2 центнера з гектара, загальна кількість намолоченого зерна сягнула 17 698 тисяч тонн. Також на високому рівні виявилося вирощування ячменю — з 1 263 тисяч гектарів зібрали 4 901 тисячу тонн якісних зерен. Ще зібрали:

гороху обмолочено 146,6 тис. га (врожайність — 24,6 ц/га), намолочено 361,2 тис. тонн;

проса обмолочено 0,3 тис. га (врожайність — 6,9 ц/га), намолочено 0,2 тис. тонн;

гречки обмолочено 0,08 тис. га (врожайність — 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тис. тонн.

Збір врожаю в Україні. Фото: Мінагрополітики

"Найбільший намолот на Одещині — 3,2 млн тонн. Аграрії цього регіону вже завершили збір ранніх зернових та бобових культур. Також лідерами зі збирання зернових є господарники Запоріжжя — вони обмолотили 90% площ. Аграрії 13 областей закінчили збирання гороху", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.