Одесчина закончила сбор урожая: сколько намолотили зерна

Сбор урожая. Фото: google

В Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Украинские аграрии собрали уже 22 миллиона 961 тысячу тонн зерна. Сбор агропродукции проведен на площади 5 292 тысячи гектаров при урожайности 43,7 центнера на гектар.

В этом году пшеница показала хороший результат — аграрии обмолотили 3 830 тысяч гектаров, получив 46,2 центнера с гектара, общее количество намолоченного зерна составило 17 698 тысяч тонн. Также на высоком уровне оказалось выращивание ячменя — с 1 263 тысяч гектаров собрали 4 901 тысяч тонн качественных зерен. Еще собрали:

гороха обмолочено 146,6 тыс. га (урожайность — 24,6 ц/га), намолочено 361,2 тыс. тонн;

проса обмолочено 0,3 тыс. га (урожайность — 6,9 ц/га), намолочено 0,2 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность — 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн.

Уборка урожая в Украине. Фото: Минагрополитики

"Наибольший намолот в Одесской области — 3,2 млн тонн. Аграрии этого региона уже завершили сбор ранних зерновых и бобовых культур. Также, лидерами по уборке зерновых являются и аграрии Запорожья — они обмолотили 90% площадей. Аграрии 13 областей закончили уборку гороха", — говорится в сообщении.

Напомним, аграрные предприятия могут бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.