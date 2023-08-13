Одесчина закончила сбор урожая: сколько намолотили зерна
В Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Жатва-2023 в Украине
Украинские аграрии собрали уже 22 миллиона 961 тысячу тонн зерна. Сбор агропродукции проведен на площади 5 292 тысячи гектаров при урожайности 43,7 центнера на гектар.
В этом году пшеница показала хороший результат — аграрии обмолотили 3 830 тысяч гектаров, получив 46,2 центнера с гектара, общее количество намолоченного зерна составило 17 698 тысяч тонн. Также на высоком уровне оказалось выращивание ячменя — с 1 263 тысяч гектаров собрали 4 901 тысяч тонн качественных зерен. Еще собрали:
- гороха обмолочено 146,6 тыс. га (урожайность — 24,6 ц/га), намолочено 361,2 тыс. тонн;
- проса обмолочено 0,3 тыс. га (урожайность — 6,9 ц/га), намолочено 0,2 тыс. тонн;
- гречихи обмолочено 0,08 тыс. га (урожайность — 11,3 ц/га), намолочено 0,1 тыс. тонн.
"Наибольший намолот в Одесской области — 3,2 млн тонн. Аграрии этого региона уже завершили сбор ранних зерновых и бобовых культур. Также, лидерами по уборке зерновых являются и аграрии Запорожья — они обмолотили 90% площадей. Аграрии 13 областей закончили уборку гороха", — говорится в сообщении.
Напомним, аграрные предприятия могут бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.