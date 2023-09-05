Одеські аграрії отримали понад три мільярди кредитних коштів

Аграрії. Фото: google

З початку 2023 року аграрії Одеського регіону активно використовували пільгову програму кредитування "5-7-9". Вони отримали майже 3 мільярди гривень.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації Алла Стоянова.

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Алла Стоянова, директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше кредитів залучили Кіровоградська область – 3,5 мільярда гривень для 1152 господарств, Вінницька область — 3,1 мільярда гривень для 925 підприємств та Одеський регіон — 2,9 мільярда гривень для 723 господарств", — зазначила посадовиця.

Вона також підкреслила, що впродовж поточного року понад 10 тисяч агропідприємств в Україні залучили 49 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" майже 8 тисяч підприємств отримали 29,6 мільярда гривень.

Жнива 2023 на Одещині

Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна.

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.

Тим часом сільські господарства Кілійського, Татарбунарського та Арцизького районів стикнулись зі складними умовами поливного сезону. Однією з головних проблем, яка актуальна на сьогодні, є значне зниження рівня води в річці Дунай та підвідних каналах до насосних станцій.