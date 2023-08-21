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Поливний сезон на Одещині проходить складно: в чому причина

21 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поливний сезон на Одещині проходить складно: в чому причина
Поливний сезон. Фото: Держагентство меліорації
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В середині спекотного літа, сільські господарства Кілійського, Татарбунарського та Арцизького районів стикнулись зі складними умовами поливного сезону.  Однією з головних проблем, яка актуальна на сьогодні, є значне зниження рівня води в річці Дунай та підвідних каналах до насосних станцій.

Про це повідомляє Кілійське міжрайонне управління водного господарства

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Спека та низькі рівні води також сприяють активному росту водоростей у каналах, що вимагає постійної очистки та споживає зусилля та ресурси. Відповідно до даних, які були актуальні станом на 18 серпня 2023 року, було укладено 112 договорів із водокористувачами, які використовують воду із водозабірних споруд Кілійського Меліоративного Управління Водного Господарства (МУВГ) для забезпечення поливу площею 13 815 гектарів. Також було укладено 7 договорів із відкачки зворотних вод з рисових систем.

Поливні канали. Фото: Держагенство меліорації
Поливні канали. Фото: Держагентство меліорації 

За період часу до 18 серпня 2023 року було перекачано майже 90 мільйонів кубометрів води через насосні станції, а водокористувачами було забрано 48 мільйонів кубометрів води для зрошення. З метою забезпечення поливу було використано 26 насосних станцій та 6 одиниць обладнання для водовідведення зворотних вод. 

Жнива 2023 на Одещині

Нагадаємо, на Одещині завершився збір ранніх зернових культур. Регіон в лідерах по Україні за кількістю намолоченого зерна. 

Зазначимо, аграрні підприємства мають можливість бронювати працівників від можливої мобілізації. Для цього їхня діяльність має відповідати принаймні трьом з шести встановлених критеріїв. Деталі читайте в матеріалі.

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