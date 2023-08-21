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Поливной сезон в Одесской области проходит сложно: в чем причина

21 августа 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поливной сезон в Одесской области проходит сложно: в чем причина
Поливной сезон. Фото: Госагентство мелиорации
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В середине жаркого лета сельские хозяйства Килийского, Татарбунарского и Арцизского районов столкнулись со сложными условиями поливного сезона. Одной из главных проблем, которая актуальна сегодня, является значительное снижение уровня воды в реке Дунай и подводных каналах к насосным станциям.

Об этом сообщает Килийское межрайонное управление водного хозяйства.

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Жара и низкие уровни воды также способствуют активному росту водорослей в каналах, что требует постоянной очистки и потребляет усилия и ресурсы. Согласно данным, актуальным по состоянию на 18 августа 2023 года, было заключено 112 договоров с водопользователями, которые используют воду из водозаборных сооружений Килийского Мелиоративного Управления Водного Хозяйства (МУВХ) для обеспечения полива площадью 13 815 гектаров. Также было заключено 7 договоров по откачке обратных вод из рисовых систем.

Поливные каналы. Фото: Госагенство мелиорации
Поливные каналы. Фото: Госагенство мелиорации

За период времени до 18 августа 2023 было перекачано почти 90 миллионов кубометров воды через насосные станции, а водопользователями было забрано 48 миллионов кубометров воды для орошения. Для обеспечения полива было использовано 26 насосных станций и 6 единиц оборудования для водоотвода обратных вод.

Жатва 2023 в Одесской области

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.

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