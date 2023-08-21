Поливной сезон в Одесской области проходит сложно: в чем причина

Поливной сезон. Фото: Госагентство мелиорации

В середине жаркого лета сельские хозяйства Килийского, Татарбунарского и Арцизского районов столкнулись со сложными условиями поливного сезона. Одной из главных проблем, которая актуальна сегодня, является значительное снижение уровня воды в реке Дунай и подводных каналах к насосным станциям.

Об этом сообщает Килийское межрайонное управление водного хозяйства.

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Жара и низкие уровни воды также способствуют активному росту водорослей в каналах, что требует постоянной очистки и потребляет усилия и ресурсы. Согласно данным, актуальным по состоянию на 18 августа 2023 года, было заключено 112 договоров с водопользователями, которые используют воду из водозаборных сооружений Килийского Мелиоративного Управления Водного Хозяйства (МУВХ) для обеспечения полива площадью 13 815 гектаров. Также было заключено 7 договоров по откачке обратных вод из рисовых систем.

Поливные каналы. Фото: Госагенство мелиорации

За период времени до 18 августа 2023 было перекачано почти 90 миллионов кубометров воды через насосные станции, а водопользователями было забрано 48 миллионов кубометров воды для орошения. Для обеспечения полива было использовано 26 насосных станций и 6 единиц оборудования для водоотвода обратных вод.

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