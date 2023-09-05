Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесские аграрии получили более трех миллиардов кредитных средств arrow

Одесские аграрии получили более трех миллиардов кредитных средств

5 сентября 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские аграрии получили более трех миллиардов кредитных средств
Аграрии. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала 2023 года аграрии Одесского региона активно использовали льготную программу кредитования "5-7-9". Они получили около 3 миллиардов гривен.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

Читайте также:
Алла Стоянова, директор департамента аграрной политики Одесской ОВА. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего кредитов привлекли Кировоградская область 3,5 миллиарда гривен для 1152 хозяйств, Винницкая область — 3,1 миллиарда гривен для 925 предприятий и Одесский регион — 2,9 миллиарда гривен для 723 хозяйств", — отметила чиновник.

Она также подчеркнула, что за текущий год более 10 тысяч агропредприятий в Украине привлекли 49 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" около 8 тысяч предприятий получили 29,6 миллиарда гривен.

Жатва 2023 в Одесской области

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать минимум трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.

Тем временем сельские хозяйства Килийского, Татарбунарского и Арцизского районов столкнулись со сложными условиями поливного сезона. Одной из главных проблем, которая актуальна сегодня, является значительное снижение уровня воды в реке Дунай и подводных каналах к насосным станциям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

Как вести дипломатию с врагом в ООН и наказать его за детей: интервью с Кислицей

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз