Одесские аграрии получили более трех миллиардов кредитных средств

Аграрии. Фото: google

С начала 2023 года аграрии Одесского региона активно использовали льготную программу кредитования "5-7-9". Они получили около 3 миллиардов гривен.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации Алла Стоянова.

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Алла Стоянова, директор департамента аграрной политики Одесской ОВА. Фото: Медиацентр Украина — Одесса

"По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего кредитов привлекли Кировоградская область — 3,5 миллиарда гривен для 1152 хозяйств, Винницкая область — 3,1 миллиарда гривен для 925 предприятий и Одесский регион — 2,9 миллиарда гривен для 723 хозяйств", — отметила чиновник.

Она также подчеркнула, что за текущий год более 10 тысяч агропредприятий в Украине привлекли 49 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" около 8 тысяч предприятий получили 29,6 миллиарда гривен.

Жатва 2023 в Одесской области

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать минимум трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.

Тем временем сельские хозяйства Килийского, Татарбунарского и Арцизского районов столкнулись со сложными условиями поливного сезона. Одной из главных проблем, которая актуальна сегодня, является значительное снижение уровня воды в реке Дунай и подводных каналах к насосным станциям.