Одесщина среди лидеров по посеву озимых культур

Комбайн работает в поле. Фото иллюстративное: google.com

Одесская область среди лидеров по количеству посевов озимых культур. Всего в Украине засеяли около пяти миллионов тонн в пяти регионах.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской облгосадминистрации.

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По данным Департамента, всего озимых на зерно посеяно 251 тысяч гектаров, среди которых:

212,7 тыс. га — пшеница;

38,6 тыс. га — ячмень;

117,0 тыс. га — рапс.

"Несокрушимые, трудолюбивые и с искренней любовью к родной земле аграрии Одесчины показывают, что характер фермеров непобедим. Мы сильны, мы на своей земле. Занимаемся, стоим и обязательно победим!" — отметила директор Департамента Алла Стоянова.

Посевная в Украине. Фото: Минагрополитики

Где еще посеяли озимые культуры

Отмечается, что к концу октября уже посеяно 3 849 млн га озимых зерновых, в том числе 3,456 млн га пшеницы, 322 тыс. га ячменя и 71 тыс. га ржи.

Аграрии Волыни, Закарпатья, Запорожья, Полтавщины и Одесчины завершили сев озимых.

Жатва-2023 в Одесской области

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.