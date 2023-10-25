Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесчина — среди лидеров по посеву озимых культур arrow

Одесчина — среди лидеров по посеву озимых культур

25 октября 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесщина среди лидеров по посеву озимых культур
Комбайн работает в поле. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область среди лидеров по количеству посевов озимых культур. Всего в Украине засеяли около пяти миллионов тонн в пяти регионах.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской облгосадминистрации.

Читайте также:

По данным Департамента, всего озимых на зерно посеяно 251 тысяч гектаров, среди которых:

  • 212,7 тыс. га — пшеница;
  • 38,6 тыс. га — ячмень;
  • 117,0 тыс. га — рапс.

"Несокрушимые, трудолюбивые и с искренней любовью к родной земле аграрии Одесчины показывают, что характер фермеров непобедим. Мы сильны, мы на своей земле. Занимаемся, стоим и обязательно победим!" — отметила директор Департамента Алла Стоянова.

Посевная в Украине. Фото: Минагрополитики

Где еще посеяли озимые культуры

Отмечается, что к концу октября уже посеяно 3 849 млн га озимых зерновых, в том числе 3,456 млн га пшеницы, 322 тыс. га ячменя и 71 тыс. га ржи.

Аграрии Волыни, Закарпатья, Запорожья, Полтавщины и Одесчины завершили сев озимых.

Жатва-2023 в Одесской области

Напомним, в Одесской области завершился сбор ранних зерновых культур. Регион в лидерах по Украине по количеству намолоченного зерна.

Отметим, что аграрные предприятия имеют возможность бронировать работников от возможной мобилизации. Для этого их деятельность должна соответствовать, по крайней мере, трем из шести установленных критериев. Детали читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме