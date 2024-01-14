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Одеські фермери можуть вирощувати шипшину та мигдаль коштом держгрантів

14 січня 2024 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеські фермери можуть вирощувати шипшину та мигдаль коштом держгрантів
Плоди шипшини. Фото: Аgrotimes
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сприяючи розвитку сільського господарства та садівництва, у переліку культур, що можуть бути вирощені коштом грантів, додали нові позиції. Шипшину для всіх областей України та мигдаль для Одеської області.

Про це повідомляє агропортал Аgrotimes

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Програма держгрантів

Згідно з умовою програми, гроші можуть отримати юридичні особи та ФОПи, які зайняті садівництвом. Сума грантів від 140 тис. до 400 тис. грн на гектар. Умови використання грантових коштів чітко визначаються: їх можна використовувати виключно для висадки та облаштування нового саду, ягідника чи виноградника з встановленням системи зрошення та водозабору. Проєкт повинен бути реалізований протягом 18 місяців з моменту отримання бюджетних коштів.

Нагадаємо, аграрії Одеської області закликають владу скасувати наказ щодо завчасного заповнення митних декларацій. Частина фермерів уже перестала звертатися до митниці через неможливість виконати всі прописані умови.

Також ми писали, що фермери в Одеській області більше не хочуть вирощувати виноград і віддають перевагу більш швидкозріючим овочам. Річ у тому, що на врожай винограду потрібно чекати два-три роки. 

Додамо, в Одеській області виписали штраф виноробному господарству "Таїрово Вайнері". Приватна компанія використовувала назву Prosecco на ігристому, яке не має стосунку до цього сорту винограду.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
аграрії

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