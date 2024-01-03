На Одещині винарів оштрафували на мільйон — причини

Цех зі зберігання пляшок для ігристого. Фото: ТОВ "Таїрово Вайнері"

В Одеській області виписали штраф виноробному господарству "Таїрово Вайнері". Приватна компанія використовувала назву Prosecco на ігристому, яке не має стосунку до цього сорту винограду.

Про це повідомили у пресслужбі Антимонопольного комітету України.

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За інформацією відомства, компанію оштрафували на 946, 9 тисяч гривень через порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

У чому саме порушення

Компанія з виноробництва почала використовувати позначення Prosecco у маркуванні пізніше за учасників Consorzio Tutela Prosecco DOC та без отримання їхнього дозволу.

"Такі дії могли призвести до змішування діяльності ТОВ "Таїрово Вайнері" із діяльністю учасників Консорціуму та надати неправомірні переваги у конкуренції внаслідок використання ділової репутації таких учасників", — пояснили в комітеті.

За інформацією Опендатабот, наразі компанія "Таїрово Вайнері" у стані банкрутства. Однак на базі їхніх потужностей працює ТОВ Artwinery, яке у березні минулого року переїхало з тимчасово окупованого Бахмута.

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