На Одесчине виноделов оштрафовали на миллион — причины

Цех хранения бутылок для игристого. Фото: ООО "Таирово Вайнери"

В Одесской области выписан штраф винодельческому хозяйству "Таирово Вайнери". Частная компания использовала название Prosecco на игристом, не имеющем отношения к этому сорту винограда.

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

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По информации ведомства, компанию оштрафовали на 946, 9 тысяч гривен из-за нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В чем именно нарушение

Компания по виноделию начала использовать обозначение Prosecco в маркировке позже участников Consorzio Tutela Prosecco DOC и без получения их разрешения.

"Такие действия могли привести к смешению деятельности ООО "Таирово Вайнери" с деятельностью участников Консорциума и предоставить неправомерные преимущества в конкуренции в результате использования деловой репутации таких участников", — объяснили в комитете.

По информации Опендатабота, сейчас компания "Таирово Вайнери" в состоянии банкротства. Однако на базе их мощностей работает ООО Artwinery, которое в марте прошлого года переехало из временно оккупированного Бахмута.

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