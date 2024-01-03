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На Одесчине виноделов оштрафовали на миллион — причины

3 января 2024 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине виноделов оштрафовали на миллион — причины
Цех хранения бутылок для игристого. Фото: ООО "Таирово Вайнери"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области выписан штраф винодельческому хозяйству "Таирово Вайнери". Частная компания использовала название Prosecco на игристом, не имеющем отношения к этому сорту винограда.

Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.

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По информации ведомства, компанию оштрафовали на 946, 9 тысяч гривен из-за нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

В чем именно нарушение

Компания по виноделию начала использовать обозначение Prosecco в маркировке позже участников Consorzio Tutela Prosecco DOC и без получения их разрешения.

"Такие действия могли привести к смешению деятельности ООО "Таирово Вайнери" с деятельностью участников Консорциума и предоставить неправомерные преимущества в конкуренции в результате использования деловой репутации таких участников", — объяснили в комитете.

По информации Опендатабота, сейчас компания "Таирово Вайнери" в состоянии банкротства. Однако на базе их мощностей работает ООО Artwinery, которое в марте прошлого года переехало из временно оккупированного Бахмута.

Напомним, в украинских магазинах могут подорожать алкогольные напитки. В Министерстве экономики намерены изменить минимальные розничные цены.

Также мы писали, что рост потребительских цен к концу 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

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