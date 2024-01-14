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Одесские фермеры могут выращивать шиповник и миндаль за счет госгрантов

14 января 2024 19:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесские фермеры могут выращивать шиповник и миндаль за счет госгрантов
Плоды шиповника. Фото: Аgrotimes
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Содействуя развитию сельского хозяйства и садоводства, в перечне культур, которые могут быть выращены на средства грантов, добавили новые позиции. Шиповник для всех областей Украины и миндаль для Одесской области.

Об этом сообщает агропортал Аgrotimes.

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Программа госгрантов

Согласно условию программы, деньги могут получить юридические лица и ФЛП, занятые садоводством. Сумма грантов от 140 тыс. до 400 тыс. грн. на гектар. Условия использования грантов четко определяются: их можно использовать исключительно для высадки и обустройства нового сада, ягодника или виноградника с установкой системы орошения и водозабора. Проект должен быть реализован в течение 18 месяцев с момента получения бюджетных средств.

Напомним, аграрии Одесской области призывают власти отменить приказ о заблаговременном заполнении таможенных деклараций. Часть фермеров уже перестала обращаться в таможню из-за невозможности выполнить все прописанные условия.

Также мы писали, что фермеры в Одесской области больше не хотят выращивать виноград и предпочитают более быстрозревающие овощи. Дело в том, что урожая винограда нужно ждать два-три года.

Добавим, в Одесской области выписали штраф винодельческому хозяйству "Таирово Вайнери". Частная компания использовала название Prosecco на игристом, не имеющем отношения к этому сорту винограда.

Одесса
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Одесская ОГА
Новости Одессы
аграрии

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