Минагрополитики Украины позволит арендовать одесский Сухой Лиман

Переправа через Сухой Лиман: Фото: Первый информационный портал Черноморска

Частные предприниматели и инвесторы смогут воспользоваться водами и побережьем Сухого Лимана. Таким образом, украинское Министерство аграрной политики стремится стимулировать развитие выращивания моллюсков и креветок на Одесчине.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Читайте также:

Удобство для Украины

Распоряжение о предстоящем аукционе для передачи части акватории Сухого Лимана под выращивание аквакультуры издано на последнем заседании правительства.

"Нам нужно развивать морскую аквакультуру. В этом мы опираемся на опыт стран, являющихся лидерами, например Норвегия и Чили. В распоряжении четко определены координаты для ведения бизнеса в Сухом Лимане. И мы предлагаем предпринимателям принять участие в электронных торгах на право аренды акватории", — сказал заместитель министра агрополитики Виталий Головня.

Условия аренды

Договор об аренде будет заключен на семь лет, поскольку выращивание аквакультуры — длительный процесс и обеспечит прибыль не раньше третьего года эксплуатации.

Для начала производства предприниматель должен построить плавучие сады, коллекторы для моллюсков и провести другие подготовительные работы.

В соседних с Украиной Румынии, Болгарии и Турции развитие аквакультур уже много лет обеспечивает внутренний и внешний рынки и приносит большие доходы. Также это направление сельского хозяйства считается экономистами и экологами более выгодным по сравнению с обычным промысловым рыболовством, так как не истощает натуральные ресурсы моря.

Ранее мы рассказывали о средствах, которые могут получить частные предприниматели для развития садоводческих хозяйств в Одесской области. Сумма таких государственных грантов составляет от 140 до 400 тысяч гривен на гектар.

Также мы сообщали о том, что одесские фермеры предпочитают выращивание овощных культур.

Добавим, что, несмотря на все попытки российских агрессоров, экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины продолжается.