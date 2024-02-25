Водяных буйволов в дельте Дуная станет больше — почему

Водяные буйволы. Фото: Rewilding Украина

Экологи проверили, как чувствуют себя водяные буйволы, живущие в дельте Дуная на острове Ермаков. Животные хорошо адаптировались к новому дому и снова готовятся к рождению малышей.

Об этом сообщают на своей странице в Фейсбуке Rewilding Ukraine.

"Дикие лошади и водяные буйволы, которые несколько лет назад поселились на острове для возобновления процесса естественной пасти, хорошо перенесли холодный сезон и выглядят здоровыми. Некоторые кобылы готовятся к рождению малышей в ближайшее время", — отметили в организации.

Кроме этого экологи сообщили, что уровень воды в этом году достаточно высок, самый высокий за последние семь лет. На внутренних озерах острова наблюдается активная деятельность птиц, отдыхающих и ищущих еду.

"Все живое в дельте с нетерпением ждет прихода весны, с ее свежей зеленью, теплом и солнцем, чтобы снова начать цикл жизни и песню природы", — добавили в организации.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились первые птицы, вернувшиеся из теплых краев. Экологи на лугах заметили четырех чаек.

Также мы писали, что недавно, когда нацпарк "Тузловские лиманы" был покрыт снегом и льдом, над открытыми частями водоемов можно было видеть молодых и взрослых великанов. Среди них был замечен и краснокнижный орлан-белохвост.

Добавим, что частные предприниматели и инвесторы смогут воспользоваться водами и побережьем Сухого Лимана. Таким образом, украинское Министерство аграрной политики стремится стимулировать развитие выращивания моллюсков и креветок на Одесчине.