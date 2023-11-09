Поповнення у родині — на Одещині народилися степові кулани
В Тарутинському степу стає все більше вільних куланів. Цього року народилося аж 5 малюків.
Про це повідомляють Rewilding Ukraine.
У групи куланів, яка була випущена в дику природу Тарутинського степу народилися малюки. Троє з них новонароджних куланів народилися в дикій природі і двоє – у вольєрі. Це дає надію для популяції куланів у Тарутинському степу.
Повернення тварин до унікального степу
Зі збільшенням чисельності куланів у Тарутинському степу зростатиме їх вплив на місцеве біорізноманіття та харчові ланцюги. Їх випас дозволить утримувати траву в степу короткою, що принесе користь таким тваринам, як ховрах і степовий бабак, а також зменшить ризик природних пожеж за рахунок виїдання надлишкової рослинності.
Нагадаємо, що вчені Київського зоопарку провели випуск хом'яків у природно-етнографічному парку "Тарутинський степ". Ці гризуни народилися у столиці.
Раніше ми писали, що завдяки досить теплій температурі повітря на території Одеської області досі залишаються рожеві фламінго. Птахів можна побачити у національному природному парку "Тузловські лимани".
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