Поповнення у родині — на Одещині народилися степові кулани

Кулани в Одеській області. Фото: Rewilding Ukraine

В Тарутинському степу стає все більше вільних куланів. Цього року народилося аж 5 малюків.

Про це повідомляють Rewilding Ukraine.

Кулани в Тарутинському степу. Фото:Rewilding Ukraine

У групи куланів, яка була випущена в дику природу Тарутинського степу народилися малюки. Троє з них новонароджних куланів народилися в дикій природі і двоє – у вольєрі. Це дає надію для популяції куланів у Тарутинському степу.



Читайте також:

Повернення тварин до унікального степу

Зі збільшенням чисельності куланів у Тарутинському степу зростатиме їх вплив на місцеве біорізноманіття та харчові ланцюги. Їх випас дозволить утримувати траву в степу короткою, що принесе користь таким тваринам, як ховрах і степовий бабак, а також зменшить ризик природних пожеж за рахунок виїдання надлишкової рослинності.



Нагадаємо, що вчені Київського зоопарку провели випуск хом'яків у природно-етнографічному парку "Тарутинський степ". Ці гризуни народилися у столиці.

Раніше ми писали, що завдяки досить теплій температурі повітря на території Одеської області досі залишаються рожеві фламінго. Птахів можна побачити у національному природному парку "Тузловські лимани".