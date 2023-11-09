Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поповнення у родині — на Одещині народилися степові кулани arrow

Поповнення у родині — на Одещині народилися степові кулани

9 листопада 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Поповнення у родині — на Одещині народилися степові кулани
Кулани в Одеській області. Фото: Rewilding Ukraine
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Тарутинському степу стає все більше вільних куланів. Цього року народилося аж 5 малюків.
Про це повідомляють Rewilding Ukraine.

Кулани в Тарутинському степу. Фото:Rewilding Ukraine

У групи куланів, яка була випущена в дику природу Тарутинського степу народилися малюки. Троє з них новонароджних куланів народилися в дикій природі і двоє – у вольєрі. Це дає надію для популяції куланів у Тарутинському степу.
 

Читайте також:

Повернення тварин до унікального степу

Зі збільшенням чисельності куланів у Тарутинському степу зростатиме їх вплив на місцеве біорізноманіття та харчові ланцюги. Їх випас дозволить утримувати траву в степу короткою, що принесе користь таким тваринам, як ховрах і степовий бабак, а також зменшить ризик природних пожеж за рахунок виїдання надлишкової рослинності. 

Нагадаємо, що вчені Київського зоопарку провели випуск хом'яків у природно-етнографічному парку "Тарутинський степ". Ці гризуни народилися у столиці.

Раніше ми писали, що завдяки досить теплій температурі повітря на території Одеської області досі залишаються рожеві фламінго. Птахів можна побачити у національному природному парку "Тузловські лимани".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі