Пополнение в семье — в Одесской области родились степные куланы

Куланы в Одесской области. Фото: Rewilding Ukraine

В Тарутинской степи становится все больше свободных куланов. В этом году родилось 5 малышей.

Об этом сообщают Rewilding Ukraine .

Куланы в Тарутинской степи. Фото: Rewilding Ukraine

У группы куланов, выпущенной в дикую природу Тарутинской степи родились малыши. Трое из них новорожденных куланов родились в дикой природе и двое – в вольере. Это дает надежду для популяции куланов в Тарутинской степи.

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С увеличением численности кулана в Тарутинской степи будет расти их влияние на местное биоразнообразие и пищевые цепи. Их выпас позволит удерживать траву в степи короткой, что принесет пользу таким животным, как суслик и степной сурок, а также уменьшит риск естественных пожаров за счет выедания избыточной растительности.



Напомним, что ученые Киевского зоопарка провели выпуск хомяков в природно-этнографическом парке "Тарутинская степь". Эти грызуны родились в столице.

Ранее мы писали, что благодаря достаточно теплой температуре воздуха на территории Одесской области по-прежнему остаются розовые фламинго . Птиц можно увидеть в национальном природном парке "Тузловские лиманы".