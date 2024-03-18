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На Одесчине заметили краснокнижных журавлей — подробности

18 марта 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине заметили краснокнижных журавлей — подробности
Журавли в небе. Фото:Иван Русев
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" уже несколько недель продолжается уникальное явление - миграция птиц. Среди них заметили и краснокнижных серых журавлей.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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"Основная стая, в которой по количеству голосов, вероятно было несколько сотен птиц, улетела от материка национального природного парка в сторону лимана Шаганы на север. Через пару часов появились другие журавли красавки или степные журавли. И вот, постепенно звук исчезает, птицы улетели", — написал эколог.

В Одесской области заметили краснокнижных журавлей — подробности - фото 1
Серый журавль. Фото:Иван Русев

Миграция серых журавлей

По количеству голосов Иван Русев насчитал около нескольких сот птиц, улетевших от Национального природного парка в сторону лимана Шаганы. Эти серые журавли, занесенные в Красную книгу Украины, играют важную роль в биоразнообразии и экосистеме.

Территория лиманов стала для птиц важным остановочным пунктом, где они могут отдохнуть и набраться сил перед самой опасной частью своего путешествия — перелетом через зону оккупации и боевых действий. Сейчас они держат курс в Северную Африку, но осенью они снова вернутся в Украину.

Другие события в нацпарке

Напомним, несмотря на штормовую погоду, в нацпарк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, началась миграция различных видов мелких птиц. В основном это представители воробцевидных.

Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" впервые за историю учреждения заметили сову-сыпуху. Эта птица является самым известным представителем совевидных.

Добавим, что во время обследования колонии сусликов в Тарутинской степи, что на Одесчине, наблюдатели обнаружили интересное явление: уже проснувшиеся животные сторожат возле своих нор и роют новые дома. Исследователи зафиксировали активность не менее 10 особей.

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