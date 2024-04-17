Блестящие ибисы борются за свою жизнь в Нацпарке на Одесчине

Блестящий Ибис в Одесской области. Фото: Сергей Курочкин

Даже в жестких условиях войны жизнь дикой природы продолжается. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зарегистрирован возврат блестящих ибисов.

Об этом на своей странице сообщил эколог Иван Русев.

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Ибисы в Нацпарке

По словам эколога Ивана Русева, блестящие ибисы когда-то находили свой дом в дельте Днестра. Однако теперь они вынуждены искать новые места для гнездования из-за техногенных изменений экосистемы.

"Эти птицы мирно употребляются бок о бок с цаплями и малыми бакланами в местах гнездования, но изменения гидрологического режима реки Днестр и строительство гидроэлектростанций привели к высыханию территорий, где они когда-то привыкли поселяться" , — отметил Иван Русев.

Важность экологической сохранности

Ситуация с блестящими ибисами является лишь частью всеобщего экологического кризиса в регионе. Как отмечает эколог, причиной этого являются действующие правила эксплуатации Днестровских водохранилищ.

"Новые правила эксплуатации Днестровских водохранилищ недостаточно внимательно учитывают экологические требования этого вида к благоприятному существованию. Администрации парков и власти должны активно бороться за сохранность природных ресурсов, от которых зависит выживание многочисленных видов животных", — призвал Иван Русев.

Он добавил, что ответственность за сохранение природы лежит не только на власти и экологических организациях, но и каждом гражданине.

"Мы должны осознать важность сохранения биоразнообразия и экосистем для будущих поколений. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить жизнь этих замечательных созданий в нашем регионе" , — подчеркнул Иван Русев.

События в Нацпарке

Ранее мы писали, что в Тузловских лиманах война привела к потере мест гнездования для кваков и щеголей. Теперь птицы вынуждены искать новые дома и неизвестно, вернутся ли они в Одесскую область.

Также мы сообщали, что в этот период можно наблюдать массовую миграцию разных видов птиц, которая является одним из природных феноменов Одесского региона. Среди новых жителей Нацпарка отмечены кулики разных видов: от большого кульона до морской седки.