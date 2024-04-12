Стихійні жертви війни — як птахи страждають у Тузлівських лиманах

Квак у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

В Тузлівських лиманах війна призвела до втрати місць гніздування для кваків та чепурів. Тепер птахи вимушені шукати нові домівки та не відомо, чи повернуться вони на Одещину.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

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Наслідки війни для птахів

У 2023 році кваки та чепурі були вимушені покинути місця гніздування через військові дії. Хоча у минулому ці птахи змогли формувати невеликі колонії в Тузлівському нацпарку, зараз їх прибуття супроводжується нестабільністю та невизначеністю.

"Війна напрямик або рикошетом вбиває і руйнує все навколо. І кваки та чепурі малі відчувають цей жах і не відомо сформують вони колонію для гніздування чи ні", — пише еколог.

Кваки та чепурі — що відомо про пташок

Кваки та малі чепурі характеризуються як перелітні мандрівники, що здатні пролетіти значні відстані під час міграційних переїздів.

"Ці холості птахи зараз з'являються на мілководдях лиманів, прилетаючи з далекої Африки. Але їх звичайне місце гніздування зараз зайняте війною і ймовірно їм не буде де жити і виводити пташенят в нашому Нацпарку", — зазначає Іван Русєв.

Інші події у Нацпарку

Ми раніше писали, що саме зараз можна спостерігати масову міграцію різноманітних видів птахів, яка є одним із природних феноменів Одеського регіону. Серед нових мешканців Нацпарку помічені кулики різних видів: від великого кульона до сивки морської.

Також ми повідомляли, що у природному парку "Тузлівські лимани" виявлено тисячі диких бджіл, які активно запилюють степові рослини та сільськогосподарські культури. Вони допомагають збільшити врожай у регіоні та покращити екологічну ситуацію.