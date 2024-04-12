Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Стихійні жертви війни — як птахи страждають у Тузлівських лиманах arrow

Стихійні жертви війни — як птахи страждають у Тузлівських лиманах

12 квітня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стихійні жертви війни — як птахи страждають у Тузлівських лиманах
Квак у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Тузлівських лиманах війна призвела до втрати місць гніздування для кваків та чепурів. Тепер птахи вимушені шукати нові домівки та не відомо, чи повернуться вони на Одещину.

Про це повідомив еколог Іван Русєв

Читайте також:

Наслідки війни для птахів

У 2023 році кваки та чепурі були вимушені покинути місця гніздування через військові дії. Хоча у минулому ці птахи змогли формувати невеликі колонії в Тузлівському нацпарку, зараз їх прибуття супроводжується нестабільністю та невизначеністю. 

"Війна напрямик або рикошетом вбиває і руйнує все навколо. І кваки та чепурі малі відчувають цей жах і не відомо сформують вони колонію для гніздування чи ні", — пише еколог.

Кваки та чепурі — що відомо про пташок

Кваки та малі чепурі характеризуються як перелітні мандрівники, що здатні пролетіти значні відстані під час міграційних переїздів.

"Ці холості птахи зараз з'являються на мілководдях лиманів, прилетаючи з далекої Африки. Але їх звичайне місце гніздування зараз зайняте війною і ймовірно їм не буде де жити і виводити пташенят в нашому Нацпарку", — зазначає Іван Русєв.

Інші події у Нацпарку

Ми раніше писали, що саме зараз можна спостерігати масову міграцію різноманітних видів птахів, яка є одним із природних феноменів Одеського регіону. Серед нових мешканців Нацпарку помічені кулики різних видів: від великого кульона до сивки морської.

Також ми повідомляли, що у природному парку "Тузлівські лимани" виявлено тисячі диких бджіл, які активно запилюють степові рослини та сільськогосподарські культури. Вони допомагають збільшити врожай у регіоні та покращити екологічну ситуацію.

Одеса
тварини
природа
птиці
Одеська область
екологія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен