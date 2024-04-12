Стихийные жертвы войны — как птицы страдают в Тузловских лиманах

Квак в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

В Тузловских лиманах война привела к потере мест гнездования для кваков и щеглов. Теперь птицы вынуждены искать новые дома и неизвестно, вернутся ли они в Одесскую область.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

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Последствия войны для птиц

В 2023 году кваки и щеглы были вынуждены покинуть места гнездования из-за военных действий. Хотя в прошлом эти птицы смогли формировать небольшие колонии в Тузловском нацпарке, сейчас их прибытие сопровождается нестабильностью и неопределенностью.

"Война напрямик или рикошетом убивает и разрушает все вокруг. И кваки и щеголи малые испытывают этот ужас и неизвестно сформируют ли они колонию для гнездования или нет", — пишет эколог.

Кваки и наряды — что известно о птичках

Кваки и малые наряды характеризуются как перелетные путешественники, способные пролететь значительные расстояния во время миграционных переездов.

"Эти холостые птицы сейчас появляются на мелководьях лиманов, прилетая из далекой Африки. Но их обычное место гнездования сейчас занято войной и вероятно им негде будет жить и выводить птенцов в нашем Нацпарке" , — отмечает Иван Русев.

Другие события в Нацпарке

Мы раньше писали, что именно сейчас можно наблюдать массовую миграцию разных видов птиц, которая является одним из природных феноменов Одесского региона. Среди новых жителей Нацпарка отмечены кулики разных видов: от большого кульона до морской седки.

Также мы сообщали, что в природном парке "Тузловские лиманы" обнаружены тысячи диких пчел, активно опыляющих степные растения и сельскохозяйственные культуры. Они помогают увеличить урожай в регионе и улучшить экологическую ситуацию.