В нацпарке на Одесчине стало больше зайцев

Зайцы в Одесской области. Фото: Иван Русев

В Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны благодаря отсутствию охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Зайцы на Тузловских лиманах

По словам эколога, серый заяц, или русак, ведет ночной образ жизни, в светлое время суток животные проводят в укрытии среди зарослей травы и почти полностью сливаясь с окружающей средой. С наступлением сумерек русак выбирается на кормление, пробегая в поисках корма несколько километров. Он любит питаться сладким клевером, молодыми злаками, одуванчиками, ягодами и корнеплодами. А еще эти "длинноухие" очень храбрые.

"Даже там, где есть шакалы, рядом живут здоровые зайцы, поскольку шакалы и другие хищники выполняют настоящую работу как санитары природы и изымают слабых и больных животных", — написал Иван Русев.

Брачный период русака

Пора гармоничного спаривания для серого зайца приходится на период с января по сентябрь. Самцы в это время могут проводить сражения между собой, оставляя глубокие раны на теле оппонента. Самка, после рождения малышей, посещает логово-гнездо только один раз в сутки, в течение месяца. Молодые зайчата быстро растут и становятся самостоятельными уже через две недели после рождения.

"Этих двух зайцев сфоткал во время их брачных игр на границе "Тузловская Амазония". Они сейчас часто встречаются там, где есть вода между островками. И очень умело бегают по воде", — написал эколог.

Зайцы на границе "Тузловская Амазония". Фото: Иван Русев

Другие события в Нацпарке

Напомним, даже в жестких условиях войны жизнь дикой природы продолжается. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зарегистрирован возврат блестящих ибисов.

Также мы писали, что в Тузловских лиманах война привела к потере мест гнездования для кваков и щеголей. Теперь птицы вынуждены искать новые дома и неизвестно, вернутся ли они в Одесскую область.

Добавим, что в этот период можно наблюдать массовую миграцию различных видов птиц, которая является одним из природных феноменов Одесского региона. Среди новых жителей Нацпарка отмечены кулики разных видов: от большого кульона до морской седки.