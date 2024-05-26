Борсуки ходять в гості до лисиць — на Одещині спостерігають незвичну поведінку тварин

Борсуки на Одещині. Фото: Іван Русєв

На Тузлівських лиманах, що на Одещині, екологи зафіксували незвичну поведінку борсуків та лисиць. Хоча ці два види зазвичай вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, проте на одному зі скіфських курганів вони мирно співіснують поруч.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

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Лисиці на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Дружба лисиць та борсуків

На опублікованих екологом світлинах можна побачити, як малеча борсуків і лисиць "ходить у гості" до сусідніх нір. Іван Русєв каже, що вночі дорослі тварини обходять великі території у пошуках їжі для своїх малюків. Зараз, у цю пору року, їм це робити дуже легко, адже багато мишоподібних гризунів, молоді граки, що випадають з гнізд, та інша природна їжа є в достатку.

"Цікаво, що ці два види, які зазвичай є конкурентами, тут співіснують мирно. Ми навіть бачили, як малеча одного виду 'ходить у гості' до вхідних нір сусіда", — написав еколог.

Маленька лисичка. Фото: Іван Русєв

Іван Русєв зазначає, що малюки хижаків дуже грайливі, але коли з’являються шуми війни, вони миттєво ховаються в нори.

"Відсутність полювання під час війни створює умови для збільшення популяції багатьох видів. Це допомагає не тільки борсукам та лисицям, але й косулям, кабанам та зайцям", — зазначає еколог.

Інші події у Нацпарку "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, з потеплінням в Одеському регіоні на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Тузлівських лиманах поселилися дивовижні маленькі пташки — сиворакші. Вони відомі своїм маршрутом від Південної Африки до наших країв, тож подолали велику відстань, аби знайти новий дім.

Окрім цього, у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.

Додамо, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" виявлено рідкісну трав'янисту рослину з родини макових, яка називається маком жовтим. Відома своєю красою та незвичайністю, ця квітка росте на літоральній смузі по берегах Чорного моря і лиманів.