Унікальні гості в Національному природному парку "Тузлівські лимани"

Сиворакші прилетіли до Тузлівських лиманів на Одещині. Фото: Олександр Архіпов

З потеплінням в Одеському регіоні на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Тузлівських лиманах поселилися дивовижні маленькі пташки — сиворакші. Вони відомі своїм маршрутом від Південної Африки до наших країв, тож подолали велику відстань, аби знайти новий дім.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

Новий дім на узбережжі лиманів

Сиворакші — маленькі птахи, за розмірами трохи менше голубів. Проте мають яскраве забавлення: у дорослого птаха переважає яскравий зеленкувато-синій колір, а крила — фіолетово-сині.

Сиворакша у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Аби дістатись Одещини, сиворакші подолали понад 600 кілометрів. Зазвичай ці птахи обирають собі затишні місця на схилах українських лиманів. Ось і цього разу вони гніздяться біля водоймищ.

"Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів. Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загнездяться", — написав Іван Русєв.

Сиворакші — гості Одещини

Ці вразливі птахи, які є рідкісним видом у фауні України, потребують спокою та безпеки для збереження свого виду. Війна, яка триває вже третій рік, створює негативні умови для них, тому надзвичайно важливим для них є знайти місце для гніздування.

"Їм треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти назад — у далеку Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту", — зазначив еколог.

Інші події у Нацпарку

Ми раніше писали, що у Тузлівських лиманах на Одещині стали частіше траплятися сірі зайці. Їх популяція зросла під час війни завдяки відсутності полювання та браконьєрства. Зараз тварин можна побачити біля води між острівцями, там вони вміло стрибають по воді.

Також ми повідомляли, що навіть у жорстких умовах війни життя дикої природи триває. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зареєстровано повернення блискучих ібісів.