Уникальные гости в Национальном природном парке "Тузловские лиманы"

Сиворакши прилетели в Тузловские лиманы в Одесской области. Фото: Александр Архипов

С потеплением в Одесском регионе на границе "Тузловская Амазония" в Тузловских лиманах поселились удивительные маленькие птички — сыворакши. Они известны своим маршрутом от Южной Африки до наших краев, и преодолели большое расстояние, чтобы найти новый дом.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Сиворакши — маленькие птицы, по размерам чуть меньше голубей. Однако имеют яркое забаву: у взрослой птицы преобладает яркий зеленовато-синий цвет, а крылья — фиолетово-синие.

Сиворакша в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Чтобы добраться до Одесчины, сыворакши преодолели более 6 00 километров. Обычно эти птицы выбирают уютные места на склонах украинских лиманов. Вот и в этот раз они гнездятся у водохранилищ.

"Обычно они выбирают себе уютные места на склонах наших лиманов. Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают старые норы и вскоре загнездятся" , — написал Иван Русев.

Сиворакши — гости Одесчины

Эти уязвимые птицы, которые являются редким видом в фауне Украины, нуждаются в покое и безопасности для сохранения своего вида. Война, которая продолжается уже третий год, создает негативные условия для них, поэтому чрезвычайно важно для них найти место для гнездования.

"Им нужно спешить, поскольку уже в августе они должны лететь назад — в далекую Африку, где их всегда с нетерпением ждут аборигены далекого континента" , — отметил эколог.

Другие события в Нацпарке

Мы раньше писали, что в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.

Также мы сообщали, что даже в жестких условиях войны жизнь дикой природы продолжается. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зарегистрирован возврат блестящих ибисов.