Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Уникальные гости в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" arrow

Уникальные гости в Национальном природном парке "Тузловские лиманы"

30 апреля 2024 19:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Уникальные гости в Национальном природном парке "Тузловские лиманы"
Сиворакши прилетели в Тузловские лиманы в Одесской области. Фото: Александр Архипов
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С потеплением в Одесском регионе на границе "Тузловская Амазония" в Тузловских лиманах поселились удивительные маленькие птички — сыворакши. Они известны своим маршрутом от Южной Африки до наших краев, и преодолели большое расстояние, чтобы найти новый дом.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

Читайте также:

Новый дом на побережье лиманов

Сиворакши — маленькие птицы, по размерам чуть меньше голубей. Однако имеют яркое забаву: у взрослой птицы преобладает яркий зеленовато-синий цвет, а крылья — фиолетово-синие.

Сиворашка в Нацпарке Одесской области
Сиворакша в Тузловских лиманах. Фото: Иван Русев

Чтобы добраться до Одесчины, сыворакши преодолели более 6 00 километров. Обычно эти птицы выбирают уютные места на склонах украинских лиманов. Вот и в этот раз они гнездятся у водохранилищ.

"Обычно они выбирают себе уютные места на склонах наших лиманов. Выбирая обрывы над лиманами, протяженность которых огромна, они подчищают старые норы и вскоре загнездятся" , — написал Иван Русев.

Сиворакши — гости Одесчины

Эти уязвимые птицы, которые являются редким видом в фауне Украины, нуждаются в покое и безопасности для сохранения своего вида. Война, которая продолжается уже третий год, создает негативные условия для них, поэтому чрезвычайно важно для них найти место для гнездования.

"Им нужно спешить, поскольку уже в августе они должны лететь назад — в далекую Африку, где их всегда с нетерпением ждут аборигены далекого континента" , — отметил эколог.

Другие события в Нацпарке

Мы раньше писали, что в Тузловских лиманах в Одесской области стали чаще встречаться серые зайцы. Их популяция возросла во время войны из-за отсутствия охоты и браконьерства. Сейчас животных можно увидеть у воды между островками, там они умело прыгают по воде.

Также мы сообщали, что даже в жестких условиях войны жизнь дикой природы продолжается. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зарегистрирован возврат блестящих ибисов.

Одесса
Одесская область
парки
Новости Одессы
экология

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри