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У Нацпарку на Одещині помітили  рідкісну квітку з Червоної книги

3 травня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Нацпарку на Одещині помітили  рідкісну квітку з Червоної книги
У Нацпарку на Одещині розквіли жовті маки. Фото: Іван Русєв
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" виявлено рідкісну трав'янисту рослину з родини макових, яка називається маком жовтим. Відома своєю красою та незвичайністю, ця квітка росте на літоральній смузі по берегах Чорного моря і лиманів. 

Про це своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв

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За словами еколога, жовтий мак відомий своєю стенотопністю та вузькою екологічною амплітудою, що робить її особливо чутливою до змін у середовищі. Проте, завдяки зусиллям збереження та відновлення природних умов, ця рослина продовжує розквітати в одеському Нацпарку.

Жовтий мак на Одещині
Червонокнижний жовтий мак. Фото: Іван Русєв

"Ця рослина має особливу цінність для біорізноманіття регіону та занесена до Червоної книги України. Її чисельність зменшується через руйнування екотопів та антропогенний вплив, але вона продовжує вражати своєю вродою та виживає в умовах складної екологічної ситуації", — написав Іван Русєв.

Інші події у Нацпарку "Тузлівські лимани"

Також навіть у жорстких умовах війни життя дикої природи триває. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" зареєстровано повернення блискучих ібісів

Окрім цього, з потеплінням в Одеському регіоні на кордоні "Тузлівська Амазонія" в Тузлівських лиманах поселилися дивовижні маленькі пташки — сиворакші. Вони відомі своїм маршрутом від Південної Африки до наших країв, тож подолали велику відстань, аби знайти новий дім. 

Додамо, що в "Тузлівських лиманах" на степових і лісових ділянках вже можна помітити та любуватися квітами жовтеньких та синеньких первоцвітів. Їх яскраві кольори нагадують про національний прапор України та заповітну надію на відродження нашої рідної землі.

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