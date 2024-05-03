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В Нацпарке в Одесской области заметили редкий цветок из Красной книги

3 мая 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Нацпарке в Одесской области заметили редкий цветок из Красной книги
В Нацпарке в Одесской области расцвели желтые маки. Фото: Иван Русев
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" обнаружено редкое травянистое растение из семейства маковых, которое называется маком желтым. Известный своей красотой и необычностью, этот цветок растет на литоральной полосе по берегам Черного моря и лиманов.

Об этом своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

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По словам эколога, желтый мак известен своей стенотопностью и узкой экологической амплитудой, что делает ее особенно чувствительной к изменениям в среде. Однако благодаря усилиям сохранения и восстановления природных условий, это растение продолжает расцветать в одесском Нацпарке.

Желтый мак в Одесской области
Краснокнижный желтый мак. Фото: Иван Русев

"Это растение имеет особую ценность для биоразнообразия региона и занесено в Красную книгу Украины. Ее численность уменьшается из-за разрушения экотопов и антропогенного влияния, но она продолжает поражать своей красотой и выживает в условиях сложной экологической ситуации", — написал Иван Русев.

Другие события в Нацпарке "Тузловские лиманы"

Также даже в жестких условиях войны жизнь дикой природы продолжается. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зарегистрирован возврат блестящих ибисов.

Кроме этого, с потеплением в Одесском регионе на границе "Тузловская Амазония" в Тузловских лиманах поселились удивительные маленькие птички — сыворакши. Они известны своим маршрутом от Южной Африки до наших краев и преодолели большое расстояние, чтобы найти новый дом.

Добавим, что в "Тузловских лиманах" на степных и лесных участках можно заметить и любоваться цветами желтеньких и синеньких первоцветов. Их яркие цвета напоминают о национальном флаге Украины и заветной надежде на возрождение нашей родной земли.

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