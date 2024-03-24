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Тузлівські лимани замайоріли жовто-блакитними кольорами — причина

24 березня 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Тузлівські лимани замайоріли жовто-блакитними кольорами — причина
Квіти на Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" на степових і лісових ділянках вже можна помітити та любуватися квітами жовтеньких та синеньких первоцвітів. Їх яскраві кольори нагадують про національний прапор України та заповітну надію на відродження нашої рідної землі.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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"Квіти ці символізують надію на краще майбутнє та відродження. Вони є своєрідною підтримкою для українців у їхній боротьбі за свободу та незалежність", — написав еколог.

Які квіти розцвіли 

За словами Івана Русєва, синенькі квіти належать проліску дволистому, відомому також як "блакитний підсніжник". Ця багаторічна трав'яниста рослина росте у лісових масивах національного парку та привертає увагу своєю красою. Зазвичай її називають просто пролісок.

Тузлівські лимани замайоріли жовто-блакитними кольорами — причина - фото 1

А ось жовтенькі квіти відомі як гусяча цибуля або зірочки. Ця рослина має багато народних назв, серед яких "жовтоцвіт" та "гусятник". Історично ці квіти пов'язуються зі старими часами, коли гуси прилітали на луки та поляни навесні, щоб пощипати цибулю і набрати енергії після довгої дороги. Ця рослина символізує надію та відродження.

Тузлівські лимани замайоріли жовто-блакитними кольорами — причина - фото 2

Інші новини з нацпарку

Нагадаємо, до Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли перші зграї рожевих пеліканів. Екологи зафіксували майже пів тисячі птахів, які розмістилися на території нацпарку.

Також ми писали, що у Національний природний парк повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.

Додамо, що на лиманах вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

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