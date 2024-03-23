Тузлівські лимани заполонили рожеві пелікани — подробиці
До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли перші зграї рожевих пеліканів. Екологи зафіксували майже пів тисячі птахів, які розмістилися на території нацпарку.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.
"Останніми днями, під час війни, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" рожеві пелікани прилітали й пролетіли великими зграями. Їх було декілька зграй і загалом близько 500 птахів на лиманах Джантшейський, Шагани, Алібей та Бурнас", — повідомив еколог.
Що відомо про пеліканів
- Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus) відомий своїм великим розміром, масою 10-12 кілограмів та розмахом крил до 2 метрів.
- Дорослі птахи мають біле пір’я з рожевим відтінком та чорні махові пера крил.
- В Україні цей вид занесено до Червоної книги і є гніздовим та перелітним птахом.
- Рожеві пелікани гніздяться на стоячих прісних водоймах, багатих на рибу, іноді на солоних акваторіях без рослинності.
- Живляться вони майже винятково рибою, полюючи зазвичай вичерпуючи її дзьобом на мілині.
Інші новини з нацпарку
Нагадаємо, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.
Також ми писали, що на Тузлівських лиманах вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.
Додамо, під час обстеження бабачої колонії у Тарутинському степу, що на Одещині, спостерігачі виявили цікаве явище: тварини, які вже прокинулися, вартують біля своїх нір та риють нові домівки. Дослідники зафіксували активність принаймні 10 особин.
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