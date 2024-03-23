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Тузлівські лимани заполонили рожеві пелікани — подробиці

23 березня 2024 19:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Тузлівські лимани заполонили рожеві пелікани — подробиці
Рожеві пелікани в небі. Фото: Іван Русєв
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли перші зграї рожевих пеліканів. Екологи зафіксували майже пів тисячі птахів, які розмістилися на території нацпарку. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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"Останніми днями, під час війни, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" рожеві пелікани прилітали й пролетіли великими зграями. Їх було декілька зграй і загалом близько 500 птахів на лиманах Джантшейський, Шагани, Алібей та Бурнас", — повідомив еколог.

Що відомо про пеліканів

  • Рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus) відомий своїм великим розміром, масою 10-12 кілограмів та розмахом крил до 2 метрів. 
  • Дорослі птахи мають біле пір’я з рожевим відтінком та чорні махові пера крил.
  • В Україні цей вид занесено до Червоної книги і є гніздовим та перелітним птахом. 
  • Рожеві пелікани гніздяться на стоячих прісних водоймах, багатих на рибу, іноді на солоних акваторіях без рослинності. 
  • Живляться вони майже винятково рибою, полюючи зазвичай вичерпуючи її дзьобом на мілині.
Тузлівські лимани заполонили рожеві пелікани — подробиці - фото 1
Рожевий пелікан. Фото: Іван Русєв

Інші новини з нацпарку

Нагадаємо, у Національний природний парк "Тузлівські лимани" повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.

Також ми писали, що на Тузлівських лиманах вже декілька тижнів триває унікальне явище — міграція птахів. Серед них помітили й червонокнижних сірих журавлів.

Додамо, під час обстеження бабачої колонії у Тарутинському степу, що на Одещині, спостерігачі виявили цікаве явище: тварини, які вже прокинулися, вартують біля своїх нір та риють нові домівки. Дослідники зафіксували активність принаймні 10 особин.

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